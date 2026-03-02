Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.03.2026 22:15 - : -
Ливерпуль
Англия
02 марта 2026, 21:07 | Обновлено 02 марта 2026, 21:13
28
0

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 марта в 22:15 по Киеву

ФК Ливерпуль

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Вулверхэмптон

Результаты «волков» в текущем сезоне выглядят действительно катастрофически. После 29 туров Премьер-лиги на балансе команды всего 13 баллов, благодаря которым она находится на последней, 20-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета кажется уже совсем не подъемным – 14 очков.

В Кубке Англии «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против того же «Ливерпуля».

Ливерпуль

Для действующих чемпионов Англии текущий сезон складывается не слишком стабильно. За 28 игр Премьер-лиги коллективу удалось набрать 48 зачетных баллов, которые пока позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. И от 3-го и от 6-го места «красных» отделяет 3 балла. В Кубке Англии «Ливерпуль» выбил «Барнсли» и «Брайтон», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где, как упоминалось ранее, будет играть против «Вулвз».

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось пройти уже в 1/8 финала, где их ждет противостояние с турецким «Галатасараем».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ливерпуль». За это время клубу удалось одержать 5 побед с общим счетом 12:4.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» победил в каждом из 4 предыдущих поединков. У 3 из них клуб сохранил ворота сухими.
  • «Вулверхэмптон» пропустил 51 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 9 поединках Премьер-лиги «Вулверхэмптон» победил только 1 раз – против «Астон Виллы» в рамках 28-го тура.
  • Только в 1/5 предыдущих матчах между клубами было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз

В последних матчах между клубами было забито довольно большое количество голов, думаю эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).

Вулверхэмптон
3 марта 2026 -
22:15
Ливерпуль
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
