Во вторник, 3 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

