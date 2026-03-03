Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.03.2026 22:15 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 марта 2026, 12:03 |
19
0

Матч 29-го тура АПЛ начнется 3 марта в 22:15 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вулверхэмптон Ливерпуль Вулверхэмптон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
