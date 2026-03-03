03.03.2026 22:15 - : -
Англия03 марта 2026, 12:03 |
19
0
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 3 марта в 22:15 по киевскому времени
03 марта 2026, 12:03 |
19
0
Во вторник, 3 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2026, 11:52 0
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Футбол | 03 марта 2026, 03:33 27
Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Футбол | 02.03.2026, 20:36
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
Комментарии 0
Популярные новости
01.03.2026, 08:22
02.03.2026, 08:10 27
02.03.2026, 06:23 9
02.03.2026, 00:05 7
01.03.2026, 08:23 4
02.03.2026, 13:22
02.03.2026, 00:02 4
02.03.2026, 06:22 11