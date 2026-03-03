Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса

После 14,5 лет, проведенных в составе «Шахтера» и 440 официальных поединках, сыгранных в оранжево-черной футболке, Тарас Степаненко, вероятно, вполне справедливо рассчитывал завершить свою карьеру именно в донецком гранде. Это выглядело логично и это было бы вполне справедливо, учитывая заслуги, которые имеет этот опорный полузащитник перед 15-кратным чемпионом Украины.

Вполне вероятно, что именно так карьера Тараса Степаненко и сложилась бы, если бы на пути ветерана не оказался Марино Пушич. Боснийский специалист, который за полтора года работы с «Шахтером» оставил о себе крайне противоречивые впечатления, в какой-то момент просто поставил «крест» на дальнейшей карьере Степаненко в стане «оранжево-черных». В конце концов, именно из-за Пушича год назад Тарас и был вынужден покинуть клуб, в котором он добился наибольших высот в своей футбольной карьере, стал безоговорочным игроком национальной сборной Украины и одной из легендарных личностей в современной истории «сине-желтых».

1 февраля 2025-го Тарас Степаненко подписал полуторалетний контракт с «Эюпспором» – командой, которая на тот момент под руководством Арды Турана сенсационно удивляла всех в турецкой Суперлиге. Но в чужой стране и чужой лиге у экс-опорника «Шахтера» так и не удалось заиграть на топ-уровне, хотя для такой команды как «Эюпспор» украинец и выглядел звездой № 1, ведь мало кто в том коллективе мог похвастаться опытом выступлений в еврокубках, не говоря уже о Лиге чемпионов, или финальной части чемпионата Европы.

Более того, в Турции Степаненко вновь начали донимать травмы – увы, но проблемы с коленом у опытного полузащитника на каком-то этапе карьеры стали едва ли не «хроникой». Да и сам хавбек, оказавшись в чужой стране без поддержки семьи, которая после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны перебралась на солнечные Пиренеи, фактически изнывал от большого количества свободного времени, которое просто не было куда девать. Вот и занимался индивидуально, выполняя дополнительную физическую работу в спортзале, возможно, где-то даже во вред своему организму.

Как назло, еще и дела у «Эюпспора» в сезоне-2025/26 пошли на спад. После феерической кампании-2024/25, когда сенсационный дебютант финишировал шестым, новый чемпионат под руководством нового тренера дался стамбульцам непросто. Просто сейчас «Эюпспор» ведет ожесточенную борьбу за выживание в Суперлиге, а Степаненко сыграл в текущем первенстве только 530 минут в рамках 8 поединков, не выходя на поле с 20 декабря минувшего года.

Неудивительно, что уже в январе в прессе поползли слухи о том, что Степаненко оценивает возможности сменить клуб. Впрочем, тогда речь шла о потенциальном летнем переходе, когда у Тараса истечет срок действия контракта в Турции. Но на деле перемены в карьере опытного опорника произошли даже раньше – в первый день весны 2026-го о трансфере Степаненко официально отрапортовал «Колос», и этот переход вызывает ряд вопросов, ответить на которые мы сейчас и попытаемся.

Зачем Степаненко покинул Турцию и «Эюпспор»? Здесь, в принципе, все уже довольно понятно, исходя из того, что было написано чуть выше. Изначально Тарас перебирался в клуб, у которого дела в спортивном плане складывались весьма благополучно, да и финансовых проблем не было. Однако в текущем сезоне ситуация изменилась, причем как в турнирной таблице, так и в аспекте менеджмента. Последнее обстоятельство привело к нестабильным выплатам зарплаты, что не может нравится никогда и никому, а уж футболистам, знающим себе цену, так тем более.

Добавим к этому травмы и нестабильные попадания в состав команды – и вот вам вся мотивация, которая побудила Степаненко покинуть «Эюпспор». Очевидно, для турецкого клуба возможность уже сейчас попрощаться с украинцем также стала благом, так как стамбульцы избавятся от необходимости платить Тарасу зарплату, которая, по неофициальной информации, была одной из самых высоких в команде.

И если с причинами ухода Степаненко из «Эюпспора» все понятно, то вот зачем и почему Тарас решил вернуться в Украину, да еще и в ряды середняка лиги «Колоса» – это вопросы куда более любопытного толка.

Прежде всего, стоит констатировать, что Степаненко еще не наигрался. Тарас не сказал своего последнего слова в футболе, и планирует сделать это в рядах «Колоса». Если позволит здоровье, безусловно, ибо этот фактор будет едва ли не ключевым в аспекте перспектив 36-летнего ветерана в Ковалевке.

Очевидно, что деньги не слишком-то и мотивировали опорника, иначе бы он не спешил расставаться с «Эюпспором», где пускай и с опозданием, но все-таки платили зарплату, которая, вероятно, была повыше, чем тот контракт, который Тарас получил в «Колосе». Да и варианты с отъездом в Центральную Азию, помимо чисто финансовых факторов, не открывали перед Степаненко ничего интересного. В любом случае, если семья не пожелала перебираться к Тарасу даже в Стамбул, то в условный Казахстан супруга с детьми также вряд ли пожелали бы переехать.

ФК Колос. Тарас Степаненко

А раз уж хотелось продолжить играть, но в месте, где семьи рядом не будет, то Украина выглядела для Степаненко вариантом № 1 во всех отношениях. Конечно, о возвращении в «Шахтер» речи быть уже не могло. Донецкий клуб в плане отношений с ветеранами в последние годы традиционно занимает весьма прагматичную позицию. Вспомните, как уходил из команды Дарио Срна или поспешно завершал карьеру Андрей Пятов. Они просто оказались ненужными, а держать их в коллективе ради статуса живой легенды никто в общем-то и не старался – мол, всему свое время.

Да и вообще, если взглянуть на нынешний состав УПЛ, то именно «Колос» видится для Степаненко едва ли не оптимальным вариантом. Во-первых, президент этого клуба Андрей Засуха всегда отличался очень трепетным отношением к заслуженным ветеранам украинского футбола – вспомните хотя бы кейс с переходом в Ковалевку Евгения Селезнева (к слову, также после вояжа в Турцию). Во-вторых, в «Колосе» уже неоднократно давали шанс тем, кого на более высоком уровне поспешили списать из-за здоровья – пример того же Никиты Бурды, который оказался ненужным «Динамо», но сумел стать важной фигурой в Ковалевке, также весьма и весьма показателен.

В Турции Степаненко немного сдал, если судить по статистическим показателям. Но преимущественно речь касается именно количественной части этого массива данных, так как в качественном аспекте опытный опорник все еще весьма и весьма хорош. В частности, в «Эюпспоре» он выигрывал 55% единоборств, а также мог похвастаться 75% точности передач на половине поля соперника, что весьма и весьма неплохо, и от чего в «Колосе» уж точно не будут отказываться.

С другой стороны, уровень нынешней УПЛ, если оценивать выступления за одного из ее середняков, – это то, с чем Степаненко даже в свои 36 лет сможет более чем адекватно справляться, демонстрируя все еще пристойный уровень футбола. Только бы не подводило здоровье. И Тарас, очевидно, как например, Андрей Ярмоленко, все еще хочет показать, что «порох в пороховницах» имеется, и что он вовсе не отсырел и находится в полной боеготовности. Возможно, где-то в мечтах Степаненко даже раздумывает над возвращением в сборную Украины, которая потенциально может поехать на ЧМ-2026 в США, Мексику и Канаду… После такого заканчивать карьеру было бы куда приятнее, но это на данном этапе звучит, скорее, как фантастика.

Что еще дает Степаненко возвращение в Украину и переход в «Колос»? Прежде всего, Тарас остается на виду в отечественном футболе. Ранее, как он сам говорил в интервью, Степаненко рассчитывал после завершения карьеры игрока перебраться на тренерскую стезю, но в последнее время ветеран осознал, что его куда больше прельщает работа менеджера или функционера. А для того, чтобы быть успешным в этом роде деятельности, желательно оставаться «в материале», не выпуская из внимания ничего существенного. И, играя за «Колос» в УПЛ, Степаненко точно получит такую возможность. Не исключено, что Тарас уже обсудил с Засухой вариант дальнейшего (после того, как повесит бутсы на гвоздь) трудоустройства в том же «Колосе», либо он может сфокусироваться на работе в УАФ, где имеет пост вице-президента Национальной лиги будущего.

Как видим, возвращение в Украину дает Тарасу Степаненко достаточно много реальных возможностей в футболе: сперва на зеленом газоне в футболке «Колоса», а в перспективе – в трудоустройстве после завершения карьеры. Но что прямо сейчас точно вызывает уважение в поступке опытного хавбека – он не побоялся вернуться домой в то время, когда многие его коллеги ищут поводы и возможности, чтобы отсюда уехать. С другой стороны, у кого-кого, а у Степаненко всегда был имидж настоящего бойца, и сейчас он просто в очередной раз его оправдывает. Что ж, успехов тебе, Тарас, и будет интересно увидеть тебя на поле после вояжа в Турцию – определенной дополнительной интриги УПЛ этот трансфер точно добавляет!..