ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

«Колос» Ковалевка усилился одним из самых титулованных украинских футболистов – Тарасом Степаненко.

Полузащитник провел 87 матчей за сборную Украины и выиграл 10 чемпионств в составе «Шахтера». Также в его активе 8 Кубков Украины и 7 Суперкубков. В оранжево-черной футболке он отыграл 15 сезонов и провел 439 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 25 ассистов. Более 100 раз выводил команду с капитанской повязкой.

После ухода из «Шахтера» в январе 2025 года Степаненко выступал за «Эюпспор», а теперь возвращается в Украину. Детали соглашения пока не раскрываются.