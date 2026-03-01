Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ФК Колос. Тарас Степаненко

«Колос» Ковалевка усилился одним из самых титулованных украинских футболистов – Тарасом Степаненко.

Полузащитник провел 87 матчей за сборную Украины и выиграл 10 чемпионств в составе «Шахтера». Также в его активе 8 Кубков Украины и 7 Суперкубков. В оранжево-черной футболке он отыграл 15 сезонов и провел 439 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 25 ассистов. Более 100 раз выводил команду с капитанской повязкой.

После ухода из «Шахтера» в январе 2025 года Степаненко выступал за «Эюпспор», а теперь возвращается в Украину. Детали соглашения пока не раскрываются.

Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эюпспор
Дмитрий Олийченко
Умник
А почему не в Шахтер?. Лимит как раз. Плюс опыт. Странно
Перший Серед Рівних в бані
Мля, сначала показалось что в футболке Динамо.
Singularis
Хай живе Тарас!
grifon.
а якже шахта?
Magamed
З яких пір ФК колос підприємство критичної інфраструктури?)
Євгеній Січкаренко
колос це колгосп, але гроші не пахнуть
Ddd196
Якщо спіймає тцк як гармаша кинуть на передок 
