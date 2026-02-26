Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин отреагировал на возвращение украинского полузащитника Тараса Степаненко в УПЛ. Специалист прозрачно намекнул на подписание ветерана.

«Тарас уже взял билет в Варшаву», – сказал Костышин.

Степаненко выступает за турецкий Эюпспор, с которым у него действует контракт до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Тарас провел за турецкий клуб девять матчей во всех турнирах без результативных действий.