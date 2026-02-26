Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 08:56 |
2463
2

Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос

Тренер ждет футболиста в расположении клуба

26 февраля 2026, 08:56 |
2463
2 Comments
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин отреагировал на возвращение украинского полузащитника Тараса Степаненко в УПЛ. Специалист прозрачно намекнул на подписание ветерана.

«Тарас уже взял билет в Варшаву», – сказал Костышин.

Степаненко выступает за турецкий Эюпспор, с которым у него действует контракт до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Тарас провел за турецкий клуб девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

По теме:
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Известный украинский клуб столкнулся с финансовыми и кадровыми проблемами
Защитник Динамо дал совет Забарному на фоне критики Ильи во Франции
Тарас Степаненко Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эюпспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(83)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 3
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле
Футбол | 26 февраля 2026, 07:30 0
ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле
ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле

Лионель Месси о предложении руки и сердца

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Футбол | 26.02.2026, 00:40
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25.02.2026, 09:59
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Щоб вийти на заміну на 15 хвилин 
Ответить
+2
Механік
Для чого ?
Ответить
+2
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 3
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 14
Теннис
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем