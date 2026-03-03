Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший

Нет ничего более постоянного, чем временное. О справедливости этой сентенции лучше всего можно удостовериться на неоднократных примерах футбольных тренеров, которые возглавляли команды в качестве временщиков, но в итоге задерживались на годы. Не исключено, что длинный список таких временщиков на постоянной основе продолжит и нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик.

«Худший «МанЮнайтед» в нынешнем столетии» – именно так величал «красных дьяволов» бывший тренер команды Рубен Аморим. Португалец имел право так говорить, если судить исключительно по результатам команды под его управлением.

Но прошло всего ничего со времени его увольнения, и «Манчестер Юнайтед» уже третий в турнирной таблице, и, скорее всего, по итогам нынешнего сезона «красная» команда Манчестера наверняка вернется в Лигу чемпионов, ибо Англия почти со стопроцентной уверенностью делегирует в главный континентальный турнир сразу пять команд.

Да, от нынешнего «Манчестер Юнайтед» можно ожидать всего, но, тем не менее, как-то не верится мне, что за десять туров, оставшихся до конца чемпионата, столь преобразившаяся команда может опуститься ниже пятого места.

А не может она туда опуститься, на мой взгляд, окромя всего прочего, еще и потому, что «МЮ», в отличие от остальных фаворитов АПЛ, участвует лишь в одном турнире – в чемпионате Англии. Распределить нагрузки на один турнир в разы проще, нежели на несколько фронтов. Так что я почти уверен, что по окончанию нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» завоюет право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

И, в то же время, я почти уверен, что и в следующем сезоне у руля «МЮ» будет Майкл Каррик, назначенный главным тренером лишь до конца нынешнего сезона. Мне кажется, что с этим тренером клубные боссы продлят контракт. Потому что практически у них не будет альтернативы, ведь Каррик не только решит турнирную задачу, но и снова сделает «МЮ» одним из столбов АПЛ.

Откуда такая моя уверенность? Зачем такие громкие слова? Да потому, что «Манчестер Юнайтед» на данный момент – действительно одна из лучших команд лиги, причем как по результатам, так и по игре. И роль нынешнего тренера «красных дьяволов» в этом почти чудесном преобразовании действительно огромна.

«Манчестер Юнайтед» все еще остается единственной командой АПЛ, которая в нынешнем году не проигрывала. А если говорить в целом, то «МЮ» не знает горечи поражений уже в 11 крайних матчах. Подобного не случалось с этой командой со времени сезона 2020/2021.

Под руководством Каррика «МанЮнайтед» провел семь матчей, в которых добыл шесть побед и лишь одну ничью. Разве это не чемпионский график? Разве эта команда не заслуживает на похвалу?

Хотя, конечно же, перехваливать нынешний «Юнайтед» тоже не стоит. Не стоит хотя бы потому, что нынешний «Юнайтед» до сих пор толком не вышел из тени «худшего в нынешнем веке». Команда и при двух предыдущих, и при нынешнем наставнике умела собирать себя на большие матчи, но вот в поединках против середняков или аутсайдеров часто-густо падала лицом в грязь. Тенденция и сейчас, по большому счету, если и изменилась, то несущественно.

Под руководством Каррика «МЮ» блестяще справился с соперником и в манчестерском дерби, и в английском (против «Арсенала»), но вот в матчах против куда менее статусных соперников манкунианцы не были столь убедительны.

Но, с другой стороны, хотя нынешний «Манчестер Юнайтед» и был хуже по игре с «Эвертоном», и не был лучше по игре против «Кристал Пэлас», однако нынешний «Манчестер Юнайтед» вырвал победы. Вырвал там, где, скорее всего, под руководством Аморима довольствовался бы, в лучшем случае, ничьими.

Что же такого сделал 44-летний Каррик, до этого имеющий такой себе опыт самостоятельной тренерской работы (с переменным успехом тренировал «Мидлсбро»). А сделал он самую малость: правильно расставил игроков на поле. Да-да, именно так. Не больше того, но и не меньше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик и Каземиро (№ 18)

При Амориме «МЮ» играл в три центральных защитника. Скорее, пытался играть. Еще точнее – мучился, а не играл. Каррик вернул схему с четырьмя оборонцами: двумя центрбеками и двумя крайками.

Такая элементарная, на первый взгляд, пертурбация потянула за собой глобальные изменения по всех игровой структуре. И, в первую очередь, это сказалось на игре команды в середине поля. И сказалось это положительно, поскольку Каземиро наконец-то превратился в самого себя: в типического волнореза, в паре с которым действует Майну, более ориентированный на атаку.

Но еще более показателен в этой связи ренессанс Бруну, который при Каррике вернул себе позицию «десятки». Теперь португалец может себе позволить заниматься не чем угодно, а исключительно своими непосредственными функциями, тем, что у него получается лучше всех у этой команде: организацией завершающей фазы атаки. В первых трех матчах под руководством Каррика в активе Бруну – четыре результативные передачи. Привет, Рубен Аморим.

Еще одно ключевое отличие нынешнего тренера «МЮ» от предыдущего – стабильность состава. В семи поединках под руководством Майкла Каррика «МанЮнайтед» играл практически одним и тем же составом (исключения допускались лишь в виде травмированных и дисквалифицированных). На фоне постоянной ротации Аморима нынешний состав «МЮ» видится образцом стабильности, которая воплощается в успешный результат.

Конечно, стабильность состава «МЮ» на нынешнем этапе имеет положительную окраску, прежде всего потому, что команда, как было сказано выше, играет лишь на один фронт. Если этих фронтов будет больше, ротации не избежать, ибо одно дело – играть сорок матчей в сезоне, и совсем другое – шестьдесят.

Так что со временем Каррик будет вынужден прибегать к ротации состава. И не исключено, что от таких вынужденных перестановок качество игры команды ухудшится. Но сейчас мы можем о подобном лишь догадываться. А судить мы можем лишь по тому, что есть на данный момент. А на данный момент, повторюсь, стабильный состав «МанЮнайтед» исправно набирает очки, демонстрируя по-настоящему чемпионский темп.

И не в последнюю очередь темп этот вызван отношением Каррика к своим подопечным. Аморим очень часто позволял себе быть излишне эмоциональным, порой даже грубым в отношении игроков. Каррик в этой связи – антипод взрывного португальца.

По инсайдам британских СМИ, Каррик и его ассистенты подолгу проводят индивидуальные беседы с игроками, объясняя им логику выбора стартового состава. И запасной Шешко, получающий игровое время в большинстве своем лишь с середины второго тайма, все равно исправно сейчас клепает забитые мячи, чего с ним при бывшем тренере не наблюдалось.

«Вы представляете лучшую команду Англии», – примерно так обратился Майкл Каррик к подопечным во время своей дебютной речи в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». И те, кто были «худшим «Юнайтед» в новейшей истории», вдруг почувствовали, что таки не пальцем деланные. Вера – больше дело. Порой даже большее, нежели мастерство или класс.

Я ни в коем случае не пытаюсь идеализировать нынешний «МанЮнайтед» и его нынешнего наставника, ибо и команде, и ее тренеру еще предстоит узнать, как это больно и сложно, когда успешный этап сменяется черной полосой. То, что черная полоса настигнет рано или поздно нынешний «Юнайтед», это и к бабке не ходи, ясно, как божий день. Но, в то же время, мне почему-то кажется, что нынешний «МЮ» сможет пережить не только светлую, но и темную полосу. Потому что команда уже не считает себя «худшей в истории», а ее тренер знает, хотя бы, как отделить главное от второстепенного. А это уже практически полдела.

А там, глядишь, и в Лиге чемпионов былая слава «МЮ» возродится. И чем черт не шутит, может совсем скоро Фрэнк Айлетт, знаменитый фан манкунианцев, пообещавший подстричься после пяти побед «МЮ» кряду, наконец-то лишится своей уж слишком пышной шевелюры.