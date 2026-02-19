Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркое шоу ЛЧ, покер Гордона, успех Свитолиной, 9-е место в эстафете
Другие новости
19 февраля 2026, 11:17 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:27
343
0

Яркое шоу ЛЧ, покер Гордона, успех Свитолиной, 9-е место в эстафете

Главные новости за 18 февраля на Sport.ua

19 февраля 2026, 11:17 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:27
343
0
Яркое шоу ЛЧ, покер Гордона, успех Свитолиной, 9-е место в эстафете
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 февраля.

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико
Завершены первые матчи 1/16 финала ЛЧ, через неделю состоятся ответные

Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3

Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Норвежская команда на своем поле нанесла нерадзурри поражение со счетом 3:1

Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Первый матч 1/16 финала завершился со счетом 6:1 в пользу английской команды

Дубль Шика принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Патрик Шик дважды поразил ворота греческой команды в первом матче 1/16 финала

Подарок для Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4, хотя вел 2:0
Риккардо Калафьори помог Вулверхэмптону вырвать ничью в конце матча АПЛ

Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Поединок чемпионата Италии завершился вничью 1:1

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда WTA 1000 в ОАЭ

Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Ангелина Брыкина завершила квалификацию на 13-м месте, а в финал попали 12

Фристайл. Определена чемпионка Олимпиады-2026 в лыжной акробатике
Золотую медаль ОИ-2025 получила Сюй Ментао из Китая

Сноубординг. Определен обладатель золотой медали ОИ в слоупстайле
Олимпийским чемпионом стал Су Имин из Китая

Сноубординг. Определена чемпионка ОИ-2026 в слоупстайле среди женщин
Золотую медаль ОИ-2026 получила Мари Фукада из Японии

ОИ-2026. Король зимы. Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом
Йоханнес с Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт

ОИ-2026. Без Украины. Определен победитель женского командного спринта
Шведки вновь завоевали золото на Играх этого года

ОИ-2026. Шиффрин – чемпионка слалома, украинка не дошла до финиша
Американка 12 лет ждала победы именно в слаломе

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Женская биатлонная эстафета на ОИ
Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Второе золото в истории, постоянство шведок и бронза для Норвегии
Анализ классической женской эстафеты в биатлоне на ОИ-2026

Заявка Меркушиной, снятое проклятие и финиш собаки. Как прошел 12-й день ОИ
Итоги одного из самых насыщенных дней Игр в Милане и Кортине

Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Франция, Нидерланды

Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию
Звездному новичку пока не открыли визу, он не может работать в Нидерландах

По теме:
Вини Жуниор огорчил Трубина, стоп игра из-за расизма, провал в эстафете ОИ
Ассист Ваната, Жирона переиграла Барселону, финал Коцар на ОИ-2026
Дебют Яремчука за Лион, большой рекорд Клебо, бронза на ЧЕ по бадминтону
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 19 февраля 2026, 08:11 4
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК

Данило Колесник узнал меру пресечения

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18 февраля 2026, 16:57 32
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026

Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»
Футбол | 19.02.2026, 11:23
Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Футбол | 19.02.2026, 09:34
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18.02.2026, 16:10
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 80
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 95
Футбол
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем