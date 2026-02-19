Яркое шоу ЛЧ, покер Гордона, успех Свитолиной, 9-е место в эстафете

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 февраля.

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико

Завершены первые матчи 1/16 финала ЛЧ, через неделю состоятся ответные

Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ

Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3

Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер

Норвежская команда на своем поле нанесла нерадзурри поражение со счетом 3:1

Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ

Первый матч 1/16 финала завершился со счетом 6:1 в пользу английской команды

Дубль Шика принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ

Патрик Шик дважды поразил ворота греческой команды в первом матче 1/16 финала

Подарок для Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4, хотя вел 2:0

Риккардо Калафьори помог Вулверхэмптону вырвать ничью в конце матча АПЛ

Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А

Поединок чемпионата Италии завершился вничью 1:1

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда WTA 1000 в ОАЭ

Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ

Ангелина Брыкина завершила квалификацию на 13-м месте, а в финал попали 12

Фристайл. Определена чемпионка Олимпиады-2026 в лыжной акробатике

Золотую медаль ОИ-2025 получила Сюй Ментао из Китая

Сноубординг. Определен обладатель золотой медали ОИ в слоупстайле

Олимпийским чемпионом стал Су Имин из Китая

Сноубординг. Определена чемпионка ОИ-2026 в слоупстайле среди женщин

Золотую медаль ОИ-2026 получила Мари Фукада из Японии

ОИ-2026. Король зимы. Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес с Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт

ОИ-2026. Без Украины. Определен победитель женского командного спринта

Шведки вновь завоевали золото на Играх этого года

ОИ-2026. Шиффрин – чемпионка слалома, украинка не дошла до финиша

Американка 12 лет ждала победы именно в слаломе

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Женская биатлонная эстафета на ОИ

Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Второе золото в истории, постоянство шведок и бронза для Норвегии

Анализ классической женской эстафеты в биатлоне на ОИ-2026

Заявка Меркушиной, снятое проклятие и финиш собаки. Как прошел 12-й день ОИ

Итоги одного из самых насыщенных дней Игр в Милане и Кортине

Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5

В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Франция, Нидерланды

Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию

Звездному новичку пока не открыли визу, он не может работать в Нидерландах