Яркое шоу ЛЧ, покер Гордона, успех Свитолиной, 9-е место в эстафете
Главные новости за 18 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 февраля.
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико
Завершены первые матчи 1/16 финала ЛЧ, через неделю состоятся ответные
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Норвежская команда на своем поле нанесла нерадзурри поражение со счетом 3:1
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Первый матч 1/16 финала завершился со счетом 6:1 в пользу английской команды
Дубль Шика принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Патрик Шик дважды поразил ворота греческой команды в первом матче 1/16 финала
Подарок для Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4, хотя вел 2:0
Риккардо Калафьори помог Вулверхэмптону вырвать ничью в конце матча АПЛ
Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Поединок чемпионата Италии завершился вничью 1:1
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда WTA 1000 в ОАЭ
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Ангелина Брыкина завершила квалификацию на 13-м месте, а в финал попали 12
Фристайл. Определена чемпионка Олимпиады-2026 в лыжной акробатике
Золотую медаль ОИ-2025 получила Сюй Ментао из Китая
Сноубординг. Определен обладатель золотой медали ОИ в слоупстайле
Олимпийским чемпионом стал Су Имин из Китая
Сноубординг. Определена чемпионка ОИ-2026 в слоупстайле среди женщин
Золотую медаль ОИ-2026 получила Мари Фукада из Японии
ОИ-2026. Король зимы. Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом
Йоханнес с Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт
ОИ-2026. Без Украины. Определен победитель женского командного спринта
Шведки вновь завоевали золото на Играх этого года
ОИ-2026. Шиффрин – чемпионка слалома, украинка не дошла до финиша
Американка 12 лет ждала победы именно в слаломе
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Женская биатлонная эстафета на ОИ
Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх
Второе золото в истории, постоянство шведок и бронза для Норвегии
Анализ классической женской эстафеты в биатлоне на ОИ-2026
Заявка Меркушиной, снятое проклятие и финиш собаки. Как прошел 12-й день ОИ
Итоги одного из самых насыщенных дней Игр в Милане и Кортине
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Франция, Нидерланды
Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию
Звездному новичку пока не открыли визу, он не может работать в Нидерландах
