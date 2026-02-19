Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
18.02.2026 22:00 – FT 0 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 00:17 | Обновлено 19 февраля 2026, 01:00
73
0

ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ

Патрик Шик дваждлы поразил ворота греческой команды в первом матче 1/16 финала еврокубка

19 февраля 2026, 00:17 | Обновлено 19 февраля 2026, 01:00
73
0
ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля леверкузенский Байер переиграл греческий Олимпиакос в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Караискакис в городе Пирей и завершилась со счетом 2:0 в пользу фармацевтов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил чешский форвард Патрик Шик. На счету Шика четыре забитых мяча и один ассист в текущем сезоне главного еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Шик, 60, 63

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Эрнест Поку.
По теме:
Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Байер Олимпиакос Пирей Лига чемпионов Патрик Шик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 07:27 13
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Арам Фаниян похвалил Даниила Колесника

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Футбол | 18 февраля 2026, 22:20 9
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18.02.2026, 16:10
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»
Футбол | 19.02.2026, 00:14
Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»
Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 66
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 8
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 9
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 82
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем