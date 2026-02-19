ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ

18 февраля леверкузенский Байер переиграл греческий Олимпиакос в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Караискакис в городе Пирей и завершилась со счетом 2:0 в пользу фармацевтов.

Дубль в составе гостей оформил чешский форвард Патрик Шик. На счету Шика четыре забитых мяча и один ассист в текущем сезоне главного еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Шик, 60, 63

Видеообзор матча