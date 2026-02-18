Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
18.02.2026 22:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 15:54 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:56
38
0

Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 февраля и начнется в 22:00 по Киеву

18 февраля 2026, 15:54 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:56
38
0
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на Георгиос Караискакис пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Олимпиакос встретится с Байером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда два года назад в тренерской чехарде дошла до назначения на пост Мендилибара. И наконец-то нашла нужного наставника! Испанец вообще начал с того, что сразу выиграл Лигу конференций - вообще-то первый еврокубок для всей футбольной Греции! А в первый же полный сезон на новом месте, 2024/2025, он вернул Яремчуку и компании титул в Суперлиге. Его, кстати, явно хотят сохранить, впрочем, сейчас есть серьезная конкуренция со стороны АЕК и ПАОК.

В Лиге чемпионов все начиналось довольно пессимистично. В первом же туре дома ограничились нулевой ничьей с Пафосом, дебютантом турнира. Потом была ничья с ПСВ при трех поражениях, и не удивительно, что многие поставили крест на греках. Но они ухитрились выиграть трижды, в том числе у немцев, и запрыгнули в плей-офф!

Байер

Клуб в прошлом сезоне сдал позиции, впрочем, это было довольно ожидаемо после золотого дубля без единого поражения на внутренней арене. Так что второе место прошлой весной было воспринято неплохо. А дальше, после ухода и Хаби Алонсо, и ряда лидеров во главе с Виртцем, ждали проблем - и они и последовали, причем тен Хаг на тренерском посту, казалось, их только усиливал. Благо, что его сменили на Юлманда, с которым получается довольно успешно бороться за место в четверке лидеров Бундеслиги, заодно дойдя уже до полуфинала кубка.

В Лиге чемпионов немцы не блеснули, были даже антирекордные 2:7 с ПСЖ, да и в Пирее они проигрывали. Но, набрав в остальных шести поединках поровну, по три, победы и ничьи, вышло обеспечить себе право на продолжение борьбы.

Статистика личных встреч

В 2002-м году клубы уже играли в Лиге чемпионов, и обменялись домашними победами. В январе на своем поле греки тоже побеждали.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.45 для Олимпиакоса и 3.10 для Байера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но, кажется, тут можно брать оба забьют (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Олимпиакос Пирей
18 февраля 2026 -
22:00
Байер
Обе забьют 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карабах – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальные события в матче Бенфика – Реал
Олимпиакос Пирей Байер Лига чемпионов прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Футбол | 17 февраля 2026, 14:53 6
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы

Украинец решил остаться в Аяксе

Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
Футбол | 18 февраля 2026, 14:14 0
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина

Именитый украинский тренер прокомментировал успех мадридской команды в Лиге чемпионов

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 10:47
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 17.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 1
Бокс
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем