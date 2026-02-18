Олимпиакос Пирей

18 февраля на Георгиос Караискакис пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Олимпиакос встретится с Байером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда два года назад в тренерской чехарде дошла до назначения на пост Мендилибара. И наконец-то нашла нужного наставника! Испанец вообще начал с того, что сразу выиграл Лигу конференций - вообще-то первый еврокубок для всей футбольной Греции! А в первый же полный сезон на новом месте, 2024/2025, он вернул Яремчуку и компании титул в Суперлиге. Его, кстати, явно хотят сохранить, впрочем, сейчас есть серьезная конкуренция со стороны АЕК и ПАОК.

В Лиге чемпионов все начиналось довольно пессимистично. В первом же туре дома ограничились нулевой ничьей с Пафосом, дебютантом турнира. Потом была ничья с ПСВ при трех поражениях, и не удивительно, что многие поставили крест на греках. Но они ухитрились выиграть трижды, в том числе у немцев, и запрыгнули в плей-офф!

Байер

Клуб в прошлом сезоне сдал позиции, впрочем, это было довольно ожидаемо после золотого дубля без единого поражения на внутренней арене. Так что второе место прошлой весной было воспринято неплохо. А дальше, после ухода и Хаби Алонсо, и ряда лидеров во главе с Виртцем, ждали проблем - и они и последовали, причем тен Хаг на тренерском посту, казалось, их только усиливал. Благо, что его сменили на Юлманда, с которым получается довольно успешно бороться за место в четверке лидеров Бундеслиги, заодно дойдя уже до полуфинала кубка.

В Лиге чемпионов немцы не блеснули, были даже антирекордные 2:7 с ПСЖ, да и в Пирее они проигрывали. Но, набрав в остальных шести поединках поровну, по три, победы и ничьи, вышло обеспечить себе право на продолжение борьбы.

Статистика личных встреч

В 2002-м году клубы уже играли в Лиге чемпионов, и обменялись домашними победами. В январе на своем поле греки тоже побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но, кажется, тут можно брать оба забьют (коэффициент - 1,72).