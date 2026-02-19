Олимпиакос Пирей

18 февраля леверкузенский Байер выиграл первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 у греческого Олимпиакоса.

Поединок прошел на стадионе Караискакис в городе Пирей и завершился победой фармацевтов со счетом 2:0.

Два гола в составе немецкой команды оформил Патрик Шик.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Шик, 60, 63

Видеообзор матча