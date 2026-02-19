Олимпиакос Пирей

18.02.2026 22:00 – FT 0 : 2
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
18 февраля леверкузенский Байер выиграл первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 у греческого Олимпиакоса.
Поединок прошел на стадионе Караискакис в городе Пирей и завершился победой фармацевтов со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Два гола в составе немецкой команды оформил Патрик Шик.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Первый матч. 18 февраля
Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2
Голы: Шик, 60, 63
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Эрнест Поку.
