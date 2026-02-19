Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
18.02.2026 22:00 – FT 0 : 2
Байер
Лига чемпионов
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

18 февраля леверкузенский Байер выиграл первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 у греческого Олимпиакоса.

Поединок прошел на стадионе Караискакис в городе Пирей и завершился победой фармацевтов со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два гола в составе немецкой команды оформил Патрик Шик.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Шик, 60, 63

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Эрнест Поку.
Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
