Главная проблема чемпиона: что разрушает сезон Ливерпуля?

На 3-й компенсированной минуте матча против «Ливерпуля» форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд реализовал пенальти и отобрал очки у «красных», принеся своей команде победу. Это был 4-й раз в текущем сезоне, когда команда Арне Слота пропустила победный гол в добавленное время второго тайма.

До конца кампании еще долго, но мерсисайдцы уже повторили рекорд Премьер-лиги по количеству пропущенных после 90-й минуты победных мячей за 1 сезон. Поздние голы стали более распространены в АПЛ в последние годы, в основном из-за увеличения компенсированного времени в конце матчей, а также потому, что теперь разрешено делать 5 замен – то есть в концовке игр на поле находится больше свежих игроков.

Поэтому не стоит слишком удивляться, что этот рекорд повторили относительно рано. Но тот факт, что именно «Ливерпуль», действующий чемпион, находится на пути к тому, чтобы побить его, должен вызывать серьезную обеспокоенность. К тому же всего 3 команды пропускали по 4 победных гола в добавленное время второго тайма за 1 кампанию в Премьер-лиге.

В этот список входят «Уотфорд» в сезоне 2017/18, «Вест Хэм» в сезоне 2021/22, снова «Уотфорд» в сезоне 2021/22 и «Саутгемптон» в сезоне 2024/25. Две из этих команд вылетели из высшего дивизиона. Ни одна из них не начинала сезон с амбициями выиграть титул. И после чуть более половины сезона 2025/26 «Ливерпуль», имея в своем составе одних из лучших игроков в истории АПЛ, уже сравнялся с ними.

Всего «красные» пропустили 6 голов в добавленное время второго тайма в нынешней кампании – это повторение их худшего показателя в Премьер-лиге наряду с сезоном 2010/11. Однако в нынешней кампании все 6 мячей изменили результат матча, что делает текущий сезон худшим в истории АПЛ для мерсисайдцев по этому показателю. Но и это еще не все: «Ливерпуль» позволяет соперникам забивать не только в компенсированное время, что тоже определяет исходы игр.

В текущем сезоне «красные» пропустили 12 голов после 76-й минуты в матчах АПЛ. Больше пропустили только «Ньюкасл» (14), «Лидс» и «Борнмут» (по 13). Это 4-й по величине показатель в истории «Ливерпуля» в Премьер-лиге, и всего на 3 гола меньше клубного антирекорда в 15 мячей, пропущенных в последние 15 минут матчей в кампании 2002/03.

Более длинные матчи и тот факт, что все команды забивают больше голов в концовке, играют свою роль в проблемах «красных, но это не единственная причина их поражений. Почему тогда так происходит? Почему команда Слота пропускает так много голов в концовке матчей? Особенно тех голов, которые определяют результат.

Одной из главных причин, по которой «Ливерпуль» выбрал Слота на замену Юргену Клоппу, была его впечатляющая способность поддерживать игроков в хорошей физической форме. При этом голландец выбрал менее интенсивный стиль тренировок, чем тот, к которому, возможно, привыкли футболисты.

Getty Images/Global Images Ukraine

Слот работал в «Фейеноорде» с Рубеном Питерсом, который последовал за ним в «Ливерпуль» в качестве тренера по физической подготовке. Они адаптировали тренировки к конкретным игрокам, изменяя интенсивность в зависимости от расписания команды и требований предстоящих матчей.

Тренировки стали длиннее, но менее сложными физически, а в дни матчей «красные» играли не так интенсивно без мяча, чем под руководством Клоппа. Все эти факторы, основанные на команде, которая была подготовлена ​​к игре под руководством Юргена, в совокупности позволили им избежать травм в прошлом сезоне. Это привело к тому, что мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

В этом сезоне им уже так не повезло. «Ливерпуль» стремится взламывать оборону соперников, направляя много игроков в штрафную площадь, что делает их уязвимыми для контратак. В матчах против «красных» команды специально стараются играть длинными передачами, что приводит к увеличению количества быстрых атак и единоборств.

Мерсисайдцы испытывали физические трудности из-за этого. Слот перешел к более размеренной и оборонительной схеме, что уменьшило количество быстрых атак, но «Ливерпулю» стало трудно забивать в начале матчей. Премьер-лига является ареной для самых интенсивных забегов в Европе. Но соперники могут позволить себе минимизировать беговые нагрузки в течение сезона, проводя большую часть игры в прагматичных низких блоках.

При этом болельщики «красных», вероятно, хотят видеть от своей команды динамичные матчи. Но учитывая рост мышечных травм, есть опасения, что вышеописанные методы тренировок и тактика на поле в этом сезоне менее оптимальны по сравнению с прошлым. Поэтому мерсисайдцы сдают позиции в концовке матчей.

Между желанием угодить болельщикам, обеспечением хорошей физической формы игроков, стремлением забить как можно быстрее и необходимостью сохранять надежность в обороне, главному тренеру «Ливерпуля» приходится балансировать между сложными задачами. В этом сезоне у него это получается хуже, чем в предыдущем.

Учитывая кризис с травмами, у «красных» нехватка качественного резерва на скамейке запасных, что тоже играет свою роль. В недавнем матче «Манчестер Сити» смог выпустить на поле Райана Шерки, который повлиял на динамику атаки «горожан», а первой заменой Слота стал Кертис Джонс вместо Коди Гакпо на 85-й минуте, после чего в добавленное время вышел Кьеза.

Именно в таком положении сейчас находятся мерсисайдцы: команда осознает свои слабые места, но не может их замаскировать, не говоря уже о том, чтобы исправить. Нигде это не проявляется так ярко, как в центре обороны, где Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк провели больше матчей Премьер-лиги вместе в этом сезоне, чем любая другая пара центральных защитников (25 из 26).

Игроки устают, а равноценной замены им нет. Слот мог полагаться на своих ключевых футболистов на протяжении большей части чемпионской кампании, а также на одних и тех же запасных. Сейчас же травмированные игроки лишили его глубины состава как в обороне, так и в атаке. Соперники понимают, насколько уязвим «Ливерпуль», и будут продолжать оказывать давление до самого конца в очных противостояниях.

В истории Премьер-лиги ни одна команда не забивала больше победных голов в добавленное время, чем «красные». Они лидируют с 47 голами, опережая «Арсенал» (36) и «Манчестер Юнайтед» (34). Мерсисайдцы славились драматическими моментами в концовке матчей на протяжении своей истории, но сейчас они переписывают ее в противоположном направлении.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst