Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0

Лондонский Арсенал не сумел переиграть главного аутсайдера АПЛ сезона 2025/26 Вулверхэмптон в перенесенном матче 31-го тура.

Встреча, которая прошла на стадионе Молинью, завершилась со счетом 2:2.

На 90+4-й минуте Том Эдози пробил по воротам соперников – Риккардо Калафьори вначале отбил удар, но затем мяч отскочил от штанги в его ногу и залетел в ворота.

Вулвз сумели отыграться с 0:2. Помимо Эдози, у хозяев также забил Уго Буэно, а в составе канониров отличились Букаой Сака и Пьеро Инкапье.

Этот поединок был перенесен из-за того, что 22 марта Арсенал сыграет против Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги, а базовые даты 31-го тура АПЛ – 20–23 марта.

В таблице чемпионата Англии Арсенал с 58 очками занимает первое место. У ближайшего преследователя – Ман Сити – 53 балла и одна игра в запасе. Вулверехэмптон с 10 пунктами идет на 20-й позиции.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 18 февраля

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2

Голы: Буэно, 61, Эдози, 90+4 – Сака, 5, Инкапье, 56

Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Ладислав Крейчи, Джексон Тчатчуа (Родригу Гомеш, 70), Уго Буэно, Андре Нето, Жанрикне Беллегард (Том Эдози, 84), Анхель Гомес (Толуваласе Арокодаре, 22), Матеус Мане, Адам Армстронг

Арсенал: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Габриэль, Пьеро Инкапье, Вильям Салиба, Мартин Субименди, Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке (Эберечи Эзе, 65), Виктор Дьёкереш (Габриэль Жезус, 65), Букайо Сака (Леандро Троссар, 73), Габриэл Мартинелли

Предупреждения: Сантьяго Буэно (45+4), Жанрикне Беллегард (71) – Габриэль Жезус (90+9)

