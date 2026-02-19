Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Риккардо Калафьори помог Вулверхэмптону вырвать ничью в конце матча 31-го тура АПЛ
Лондонский Арсенал не сумел переиграть главного аутсайдера АПЛ сезона 2025/26 Вулверхэмптон в перенесенном матче 31-го тура.
Встреча, которая прошла на стадионе Молинью, завершилась со счетом 2:2.
На 90+4-й минуте Том Эдози пробил по воротам соперников – Риккардо Калафьори вначале отбил удар, но затем мяч отскочил от штанги в его ногу и залетел в ворота.
Вулвз сумели отыграться с 0:2. Помимо Эдози, у хозяев также забил Уго Буэно, а в составе канониров отличились Букаой Сака и Пьеро Инкапье.
Этот поединок был перенесен из-за того, что 22 марта Арсенал сыграет против Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги, а базовые даты 31-го тура АПЛ – 20–23 марта.
В таблице чемпионата Англии Арсенал с 58 очками занимает первое место. У ближайшего преследователя – Ман Сити – 53 балла и одна игра в запасе. Вулверехэмптон с 10 пунктами идет на 20-й позиции.
АПЛ 2025/26. 31-й тур, 18 февраля
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2
Голы: Буэно, 61, Эдози, 90+4 – Сака, 5, Инкапье, 56
Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Ладислав Крейчи, Джексон Тчатчуа (Родригу Гомеш, 70), Уго Буэно, Андре Нето, Жанрикне Беллегард (Том Эдози, 84), Анхель Гомес (Толуваласе Арокодаре, 22), Матеус Мане, Адам Армстронг
Арсенал: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Габриэль, Пьеро Инкапье, Вильям Салиба, Мартин Субименди, Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке (Эберечи Эзе, 65), Виктор Дьёкереш (Габриэль Жезус, 65), Букайо Сака (Леандро Троссар, 73), Габриэл Мартинелли
Предупреждения: Сантьяго Буэно (45+4), Жанрикне Беллегард (71) – Габриэль Жезус (90+9)
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|27
|17
|7
|3
|52 - 20
|22.02.26 18:30 Тоттенхэм - Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед
|58
|2
|Манчестер Сити
|26
|16
|5
|5
|54 - 24
|21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
|53
|3
|Астон Вилла
|26
|15
|5
|6
|37 - 27
|21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон
|50
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47 - 37
|23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47 - 30
|21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|41 - 35
|22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли
|42
|7
|Брентфорд
|26
|12
|4
|10
|40 - 35
|21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд
|40
|8
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29 - 30
|23.02.26 22:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон
|37
|9
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43 - 45
|21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37 - 37
|21.02.26 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл
|36
|11
|Сандерленд
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас
|36
|12
|Фулхэм
|26
|10
|4
|12
|35 - 40
|22.02.26 16:00 Сандерленд - Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|8
|10
|28 - 32
|22.02.26 16:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас
|32
|14
|Брайтон
|26
|7
|10
|9
|34 - 34
|21.02.26 17:00 Брентфорд - Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36 - 45
|21.02.26 17:00 Астон Вилла - Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36 - 37
|22.02.26 18:30 Тоттенхэм - Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|7
|6
|13
|25 - 38
|22.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал
|27
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32 - 49
|21.02.26 19:30 Вест Хэм - Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
|24
|19
|Бёрнли
|26
|4
|6
|16
|28 - 51
|21.02.26 17:00 Челси - Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли
|18
|20
|Вулверхэмптон
|27
|1
|7
|19
|18 - 50
|22.02.26 16:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон
|10
