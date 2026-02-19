Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
18.02.2026 22:00 – FT 2 : 2
Арсенал
Англия
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 31-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля лондонский Арсенал упустил победу над Вулверхэмптоном в перенесенном матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Молинью и завершилась ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арсенал пропустил второй мяч на 90+4-й минуте – голом не без помощи Риккардо Калафьори отличился Том Эдози.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 18 февраля

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2

Голы: Буэно, 61, Эдози, 90+4 – Сака, 5, Инкапье, 56

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Буэно (Вулверхэмптон), асcист Сантьяго Буэно.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Арсенал), асcист Габриэль.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Деклан Райс.
