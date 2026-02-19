18.02.2026 22:00 – FT 2 : 2
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 31-го тура АПЛ 2025/26
18 февраля лондонский Арсенал упустил победу над Вулверхэмптоном в перенесенном матче 31-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Молинью и завершилась ничейным счетом 2:2.
Арсенал пропустил второй мяч на 90+4-й минуте – голом не без помощи Риккардо Калафьори отличился Том Эдози.
АПЛ 2025/26. 31-й тур, 18 февраля
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2
Голы: Буэно, 61, Эдози, 90+4 – Сака, 5, Инкапье, 56
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Буэно (Вулверхэмптон), асcист Сантьяго Буэно.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Арсенал), асcист Габриэль.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Деклан Райс.
