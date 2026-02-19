18 февраля лондонский Арсенал упустил победу над Вулверхэмптоном в перенесенном матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Молинью и завершилась ничейным счетом 2:2.

Арсенал пропустил второй мяч на 90+4-й минуте – голом не без помощи Риккардо Калафьори отличился Том Эдози.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 18 февраля

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2

Голы: Буэно, 61, Эдози, 90+4 – Сака, 5, Инкапье, 56

Видеообзор матча