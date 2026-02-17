Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
18.02.2026 22:00 - : -
Арсенал
Англия
17 февраля 2026, 12:53 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:58
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 февраля в 22:00 по Киеву

ФК Вулверхэмптон

В среду, 18 февраля, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вулверхэмптон

Неуверенные результаты демонстрируют «волки» в текущем сезоне. После 26 туров Премьер-лиги на балансе команды есть только 9 зачетных пунктов, позволяющих занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны «волки» отстают очень существенно – на 18 баллов.

В Кубке Англии коллективу удалось пройти «Шрусбери» и «Гримсби» и квалифицироваться в 1/8 финала, где его ждет игра против «Ливерпуля».

Арсенал

Диаметрально противоположно проходит сезон для «Арсенала». За 26 туров Премьер-лиги лондонцам удалось завоевать 57 баллов, которые пока позволяют находиться на вершине турнирной таблицы. Хотя расстояние от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», совсем не велико – всего 4 балла. В Кубке лиги клуб дошел до финала, а в Кубке Англии квалифицировался в 1/8.

За 8 поединков Лиги чемпионов канониры набрали рекордные 24 балла и заняли 1-е место турнирной таблицы, что позволило квалифицироваться в 1/8 финала.

Личные встречи

Начиная с 2022 команды сыграли между собой 9 матчей. В каждом из них победил «Арсенал», а общий счет – 19:3.

Возможные стартовые составы

Вулверхэмптон: Са – Крейчи, Буэно, Москера – Буэну, Мане, Гомес, Гомес Чачуа – Армстронг, Арокодаре

Арсенал: Рая – Инкапье, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эзе – Троссард, Жезус, Мадуэке

Прогноз

Ввиду формы команд очевидным фаворитом встречи является «Арсенал». Поэтому я поставлю на их победу с форой -1.5 (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).

Арсенал с форой -1.5 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
