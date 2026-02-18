18.02.2026 22:00 - : -
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 31-го тура АПЛ начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени
В среду, 18 февраля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – АрсеналСмотреть трансляцию
