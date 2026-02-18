Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
18.02.2026 22:00 - : -
Арсенал
Англия
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 31-го тура АПЛ начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 февраля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Арсенал
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Арсенал смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
