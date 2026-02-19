Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико

Вечером 18 января состоялись 4 игры 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Завершены первые матчи 1/16 финала ЛЧ, через неделю состоятся ответные поединки.

Настоящий триллер увидели зрители в матче между бельгийским Брюгге и мадридским Атлетико (3:3).

Норвежский Буде-Глимт на своем поле шокировал итальянский Интер (3:1).

Ньюкасл в гостях разгромил Карабах (6:1), четыре мяча за тайм забил Энтони Гордон. У хозяев поля украинский форвард Алексей Кащук остался в резерве.

Греческий Олимпиакос дома уступил немецкому Байеру (0:2), что является позитивной новостью для Шахтера в контексте возможного перераспределения путевки в основу ЛЧ следующего сезона.

Ответные матчи 1/16 финала состоятся через неделю – 24 и 25 февраля.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 18 февраля 2026

19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) – 1:6

Голы: Джафаргулиев, 55 – Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тшау, 8, Мерфи, 72

22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания) – 3:3

Голы: Оньедика, 52, Тресольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия) – 3:1

Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Хег, 64 – Эспозито, 30

22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Шик, 60, 63

