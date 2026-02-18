День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Вечером 17 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов
Вечером 17 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
В первый день было сыграно 4 поединка этой стадии, еще 4 игры пройдут 18 февраля.
В центральном противостоянии дня португальская Бенфика уступила мадридскому Реалу (0:1). Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил гол от Винисиуса Жуниора. Украинский хавбек Георгий Судаков вышел на поле у орлов на 74-й минуте, а вратарь галактикос Андрей Лунин остался в резерве. Игра на некоторое время прерывалась из-за расистких выкриков болельщиков в адрес Вини Жуниора.
Во французском дерби Монако, забив два гола в дебюте игры, уступил ПСЖ со счетом 2:3. Украинский защитник Илья Забарный остался в резерве гостей.
Турецкий Галатасарай нанес разгромное поражение итальянскому Ювентусу (5:2), а немецкая Боруссия Д переиграла итальянскую Аталанту (2:0). У команды из Дортмунда впервые в ЛЧ в запасе находился украинец Даниил Кревсун.
Ответные матчи состоятся через неделю – 24 и 25 февраля.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/16 финала. Первые матчи. 17–18 февраля 2026
Матчи 17 февраля
- 17.02. 19:45. Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия) – 5:2
- 17.02. 22:00. Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:2
- 17.02. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия) – 2:0
- 17.02. 22:00. Монако (Франция) – ПСЖ (Франция) – 2:3
Матчи 18 февраля
- 18.02. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)
- 18.02. 22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)
- 18.02. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)
- 18.02. 22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)
Сетка плей-офф
Инфографика
