Лига чемпионов возвращается. Расписание первых матчей 1/16 финала

Первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдут 17 и 18 февраля.

За два дня будет сыграно 8 матчей этой стадии, а ответные поединки состоятся через неделю – 24 и 25 февраля.

8 лучших команд по итогам 8 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити). Команды, занявшие в лиге места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Наибольший интерес вызывает противостояние: Бенфика – Реал. Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, забив гол в ворота галактикос на 90+4 минуте (4:2), принес португальской команде путевку в плей-офф. И жребий свел эти же команды снова в 1/16 финала.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 17–18 февраля 2026

Расписание матчей

17.02. 19:45. Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия)

17.02. 22:00. Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания)

17.02. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия)

17.02. 22:00. Монако (Франция) – ПСЖ (Франция)

18.02. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)

18.02. 22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)

18.02. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)

18.02. 22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

Сетка плей-офф

Инфографика