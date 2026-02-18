Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 «Брюгге» и «Атлетико» Мадрид сыграли вничью 3:3. Поединок состоялся на стадионе Ян Брейдель в Брюгге.

Счет открыл нападающий гостей Хулиан Альварес, реализовав пенальти на 8-й минуте, а на добавленной к первому тайму 4-й минуте второй гол забил Адемола Лукман. За «Брюгге» мячи забивали полузащитник Рафаэль Оньедика и нападающий Николо Трезольди. Гол в свои ворота на 79-й минуте забил защитник бельгийцев Хоэль Ордоньес, а сравнял счет на 89-й минуте полузащитник Христос Дзолис.

Второй матч состоится 24 февраля на стадионе Сивитас Метрополитано в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов, 1/16 финала (первый матч).

Брюгге – Атлетико – 3:3

Голы: Оньедика, 52, Трезольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8 (п), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (аг).

Брюгге: Миньоле, Сейс, Саббе (Сике 81), Мехеле, Ордоньес, Оньедика, Станкович, Диакон (Кэмпбелл 82), Ванакен, Цолис, Трезольди (Вермант 76)/

Атлетико: Облак, Руджери, Молина, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Коке, Гризманн (Серлот 66), Лукман (Баена 62), Симеоне, Альварес.