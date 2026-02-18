Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Лига Чемпионов
Брюгге
18.02.2026 22:00 – FT 3 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:03
209
0

Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ

Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3

18 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:03
209
0
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Атлетико

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 «Брюгге» и «Атлетико» Мадрид сыграли вничью 3:3. Поединок состоялся на стадионе Ян Брейдель в Брюгге.

Счет открыл нападающий гостей Хулиан Альварес, реализовав пенальти на 8-й минуте, а на добавленной к первому тайму 4-й минуте второй гол забил Адемола Лукман. За «Брюгге» мячи забивали полузащитник Рафаэль Оньедика и нападающий Николо Трезольди. Гол в свои ворота на 79-й минуте забил защитник бельгийцев Хоэль Ордоньес, а сравнял счет на 89-й минуте полузащитник Христос Дзолис.

Второй матч состоится 24 февраля на стадионе Сивитас Метрополитано в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов, 1/16 финала (первый матч).

Брюгге – Атлетико – 3:3
Голы: Оньедика, 52, Трезольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8 (п), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (аг).

Брюгге: Миньоле, Сейс, Саббе (Сике 81), Мехеле, Ордоньес, Оньедика, Станкович, Диакон (Кэмпбелл 82), Ванакен, Цолис, Трезольди (Вермант 76)/

Атлетико: Облак, Руджери, Молина, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Коке, Гризманн (Серлот 66), Лукман (Баена 62), Симеоне, Альварес.

По теме:
Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико
ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Брюгге Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18 февраля 2026, 07:40 2
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко

Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18 февраля 2026, 16:57 32
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026

Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Футбол | 19.02.2026, 00:01
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Футбол | 18.02.2026, 19:07
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 8
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 9
Футбол
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем