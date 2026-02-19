18 февраля Брюгге и Атлетико Мадрид расписали результативную ничью в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команд сыгради на стадионе Ян Брейдел в Бельгии, встреча завершилась со счетом 3:3.

Голами в составе бельгийского коллектива отличились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди и Христос Цолись. У матрасников забили Хулиан Альварес (пенальти), Адемола Лукман и Хоэль Ордоньес (автогол).

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 3:3

Голы: Оньедика, 52, Тресольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8 (пен.), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Альварес, 8 мин. (пенальти)

ГОЛ! 0:2 Лукман, 45+4 мин.

ГОЛ! 1:2 Оньедика, 52 мин.

ГОЛ! 2:2 Тресольди, 60 мин.

ГОЛ! 2:3 Ордоньес, 79 мин.

ГОЛ! 3:3 Цолис, 89 мин.