Лига Чемпионов
Брюгге
18.02.2026 22:00 – FT 3 : 3
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 05:02 |
60
0

Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

19 февраля 2026, 05:02 |
60
0
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля Брюгге и Атлетико Мадрид расписали результативную ничью в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команд сыгради на стадионе Ян Брейдел в Бельгии, встреча завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе бельгийского коллектива отличились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди и Христос Цолись. У матрасников забили Хулиан Альварес (пенальти), Адемола Лукман и Хоэль Ордоньес (автогол).

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 3:3

Голы: Оньедика, 52, Тресольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8 (пен.), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Альварес, 8 мин. (пенальти)

ГОЛ! 0:2 Лукман, 45+4 мин.

ГОЛ! 1:2 Оньедика, 52 мин.

ГОЛ! 2:2 Тресольди, 60 мин.

ГОЛ! 2:3 Ордоньес, 79 мин.

ГОЛ! 3:3 Цолис, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Брюгге), асcист Рафаэль Оньедика.
79’
ГОЛ ! Автогол забил Хоэль Ордоньес (Брюгге).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге), асcист Мамаду Диакон.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Брюгге), асcист Николо Трезольди.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
По теме:
Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
Рафаэль Оньедика Николо Тресольди Христос Цолис Хулиан Альварес пенальти Адемола Лукман Хоэль Ордоньес видео голов и обзор Брюгге Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
