  Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
18.02.2026 22:00 – FT 3 : 1
Интер Милан
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 23:52 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:56
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер

Норвежская команда на своем поле нанесла нерадзурри поражение со счетом 3:1

18 февраля 2026, 23:52 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:56
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Норвежская команда Буде-Глимт сенсационно переиграла миланский Интер в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Буде-Глимт на своем поле Аспмира переиграл нерадзурри со счетом 3:1.

Голами в составе хозяев отличились Сондре Фет, Йенс Петтер Хауге и Каспер Хег. Единственный мяч у гостей забил Франческо Пио Эспозито.

Буде продолжил побеждать грандов футбола – в основном этапе норвежцы успели переиграть Манчестер Сити и Атлетико в седьмом и восьмом турах соответственно, благодаря чему заняли итоговое 23-е место и впервые в истории клуба вышли в плей-офф ЛЧ.

Ответная встреча между Интером и Буде-Глимтом состоится 24 числа на стадионе Сан-Сиро в Милане (22:00). Победитель противостояния во втором раунде плей-офф поборется или с Манчестер Сити, или со Спортингом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Интер Милан (Италия) – 3:1

Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Хег, 64 – Эспозито, 30

Будё-Глимт: Никита Хайкин, Йостейн Гундерсен (Исак Мяття, 89), Фредрик Шоволд, Один Бьертуфт, Фредрик Бьеркан, Хакон Эвьен, Сондре Фет (Хайтам Алеесами, 89), Патрик Берг, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 78), Йенс Петтер Хауге, Оле Бломберг (Сондре Эукленд, 78)

Интер Милан: Янн Соммер, Мануэль Аканджи, Маттео Дармиан (Луис Энрике, 76), Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Франческо Ачерби, Петар Сучич, Николо Барелла (Анди Диуф, 89), Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни, 76), Генрих Мхитарян (Петр Зелински, 76), Лаутаро Мартинес (Маркус Тюрам, 61)

Предупреждения: Оле Бломберг (77) – Франческо Пио Эспозито (45+1)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт), асcист Оле Бломберг.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт), асcист Каспер Хёг.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан), асcист Карлос Аугусто.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Фет (Будё-Глимт), асcист Каспер Хёг.
Интер Милан Буде-Глимт Лига чемпионов Йенс Петтер Хауге Франческо Пио Эспозито Каспер Хег
Даниил Агарков
dimando560
Там в Бодо дуже специфічне поле з штучним покриттям, також це місто за північним полярним колом (чи десь біля нього), футболісти звикли до поля, до клімату. Короче Буде Глімт може прибити вдома кого завгодно.
+5
Андрій Заліщук
Бодо-Глімт зараз на висоті, такий клуб далеко може зайти
+4
Andromed
молодці, те як скромний клуб спрогресував за останні роки це просто вау
+4
Читач
Норвезький футбол на підйомі 💪
+3
turist86
Браво, норвежці! 
Не міг подумати, що скромна команда з міста на 43 тисячі населення обіграє Інтер. 
+2
Lucky_Loser
Атлетіко Мадрид, Ман Сіті, Інтер....хто там наступний? 
+1
Singularis
Буде-Глимт  давно не сенсация) За Полярным кругом и зимой.
+1
Viktor Shuper
от вам і норвежський футбол)
+1
Фанат Шахтера
У кого-то еще остались вопросы, почему наш Шахтер покупает только бразильцев? Буде-Глимт на своем примере все показал: 9 бразильцев в старте и на скамье еще 11  бразильцев — и вот вам результат 3:1 с Интером. Вот и думайте теперь.
-1
