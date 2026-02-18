Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер

Норвежская команда Буде-Глимт сенсационно переиграла миланский Интер в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Буде-Глимт на своем поле Аспмира переиграл нерадзурри со счетом 3:1.

Голами в составе хозяев отличились Сондре Фет, Йенс Петтер Хауге и Каспер Хег. Единственный мяч у гостей забил Франческо Пио Эспозито.

Буде продолжил побеждать грандов футбола – в основном этапе норвежцы успели переиграть Манчестер Сити и Атлетико в седьмом и восьмом турах соответственно, благодаря чему заняли итоговое 23-е место и впервые в истории клуба вышли в плей-офф ЛЧ.

Ответная встреча между Интером и Буде-Глимтом состоится 24 числа на стадионе Сан-Сиро в Милане (22:00). Победитель противостояния во втором раунде плей-офф поборется или с Манчестер Сити, или со Спортингом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Интер Милан (Италия) – 3:1

Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Хег, 64 – Эспозито, 30

Будё-Глимт: Никита Хайкин, Йостейн Гундерсен (Исак Мяття, 89), Фредрик Шоволд, Один Бьертуфт, Фредрик Бьеркан, Хакон Эвьен, Сондре Фет (Хайтам Алеесами, 89), Патрик Берг, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 78), Йенс Петтер Хауге, Оле Бломберг (Сондре Эукленд, 78)

Интер Милан: Янн Соммер, Мануэль Аканджи, Маттео Дармиан (Луис Энрике, 76), Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Франческо Ачерби, Петар Сучич, Николо Барелла (Анди Диуф, 89), Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни, 76), Генрих Мхитарян (Петр Зелински, 76), Лаутаро Мартинес (Маркус Тюрам, 61)

Предупреждения: Оле Бломберг (77) – Франческо Пио Эспозито (45+1)

