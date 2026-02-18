Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
18.02.2026 22:00 - : -
Интер Милан
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 16:08 |
Буде-Глимт – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок пройдет 18 февраля и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на Аспмира пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Буде-Глимт встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Команда в последнее время резко прибавила. Она смогла за пять лет выиграть четыре чемпионских титула. И была, безусловно, главным фаворитом и в Элитсерии в 2025-м году. Но весной дошли до полуфинала Лиги Европы, а с середины лета началась уже борьба в Лиге чемпионов. Так что в итоге минимально, но проиграли гонку за первое место в родной Норвегии Викингу.

Зато подопечные Кнутсена наконец-то проявили себя и в Лиге чемпионов. Сначала впервые получилось пройти там квалификацию, разгромив Штурм. Но потом, в 2025-м году, в основном раунде было поровну, по трижды, сыграли по три ничьи и поражения. В итоге в январе, без игровой практики на родине, нужно было только побеждать - и это получилось. Сначала дома справились с Манчестер Сити, 3:1, потом в Мадриде победили 2:1 Атлетико.

Интер

Клуб рискует повторить историю прошлого сезона, хотя, конечно, есть надежды на требл. Так было и в 2024/2025, но в итоге тогда не выиграли ни единого титула. Сейчас уже была неудача в Суперкубке, где в первом же поединке уступили, по пенальти, Болонье. Зато в Серии А удалось уйти в отрыв от преследователей, в том числе и от соседнего Милана. Еще и в кубке Италии получилось уже пробиться в полуфинал.

В Лиге чемпионов итальянцы начинали с серии побед - благо, что в соперниках были кризисный Аякс, скромная Славия и дебютанты, Юнион с Кайратом. Но потом, с куда более сильными, Атлетико, Ливерпулем и Арсеналом, были поражения. Впрочем, напоследок, с Боруссией оформили 2:0 в Дортмунде.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между скандинавами и грандом из Милана.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом не только пары в целом, но и данного поединка, гостей. Они опытны и в отличной форме - ставим на то, что получится добиться успеха в виде победы (коэффициент - 1,70).

Будё-Глимт
18 февраля 2026 -
22:00
Интер Милан
