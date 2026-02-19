Будё-Глимт

Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
18 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Интер Милан (Италия).
Коллективы сыграли на стадионе Аспмира в городе Буде. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Первый матч. 18 февраля
Буде-Глимт (Норвегия) – Интер Милан (Италия) – 3:1
Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Хег, 64 – Эспозито, 30
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Фет, 20 мин.
ГОЛ! 1:1 Эспозито, 30 мин.
ГОЛ! 2:1 Хеуге, 61 мин.
ГОЛ! 3:1 Хег, 64 мин.
События матча
