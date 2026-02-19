Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
18.02.2026 22:00 – FT 3 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 00:59 |
232
0

Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

19 февраля 2026, 00:59 |
232
0
Буде-Глимт – Интер – 3:1. Сенсация в Норвегии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Интер Милан (Италия).

Коллективы сыграли на стадионе Аспмира в городе Буде. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Интер Милан (Италия) – 3:1

Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Хег, 64 – Эспозито, 30

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Фет, 20 мин.

ГОЛ! 1:1 Эспозито, 30 мин.

ГОЛ! 2:1 Хеуге, 61 мин.

ГОЛ! 3:1 Хег, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт), асcист Оле Бломберг.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт), асcист Каспер Хёг.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан), асcист Карлос Аугусто.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Фет (Будё-Глимт), асcист Каспер Хёг.
По теме:
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: шок для Интера, блокбастер для Атлетико
ШИКарный дубль принес Байеру победу над Олимпиакосом на старте плей-офф ЛЧ
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Буде-Глимт Интер Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Йенс Петтер Хауге Каспер Хег Франческо Пио Эспозито
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Хоккей | 18 февраля 2026, 21:25 8
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады

Канада в очень тяжелом матче обыграла чехов

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18 февраля 2026, 07:11 66
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»

Александр поддержал Даниила Колесника

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 15:38
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Футбол | 19.02.2026, 00:01
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Подарок Ман Сити. Арсенал упустил победу над Вулвз на 90+4-й, хотя вел 2:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 9
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем