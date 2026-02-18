Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию

Что не сделаешь ради звезды, правда? Очевидно, где-то в подобном русле размышляли в «Фейеноорде», когда 12 февраля подписали контракт со сроком действия до конца сезона со звездным 31-летним английским фланговым нападающим Рахимом Стерлингом. В клуб из Роттердама экс-футболист «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Челси» перебрался на правах свободного агента, подписав краткосрочное трудовое соглашение, чем фактически избавил «Фейеноорд» от финансовых рисков в случае, если выстроить карьеру в Нидерландах у англичанина не получится. Впрочем, когда многим уже показалось, что роттердамцы провернули в целом крайне интересную сделку, на горизонте возникла иного рода загвоздка, поставившая под сомнение целесообразность подписания Стерлинга и… вынудившая всю команду ездить на тренировки в соседнюю страну!

Дело в том, что из-за бюрократической волокиты Рахим Стерлинг не сумел получить разрешение на работу в Нидерландах, по причине чего англичанин временно обосновался в соседней Бельгии, куда к нему уже приезжала вся первая команда с тренерским штабом во главе с Робином ван Перси для проведения совместной тренировки.

Сам ван Перси прокомментировал необходимость ездить в Бельгию для получения возможности команды тренироваться вместе со своим звездным новичком с определенной долей философии.

«Нам не нужно лететь в Мексику или на другой конец света. Мы поедем за границу на полтора-два дня: это будет не слишком далеко, мы будем тренироваться, и одна из причин этой поездки – чтобы Рахим мог участвовать и интегрироваться в наш состав. Это отличная возможность для сплочения команды; мы можем повеселиться и провести время вместе. И это все», – заявил коуч «Фейеноорда».

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

Поговаривают, что идея организовать тренировочный процесс в Бельгии с полноценным привлечением в него новичка, который пока не может легально работать и жить на территории Нидерландов, во многом принадлежит именно изобретательному ван Перси. В итоге клуб разработал план, согласно которому часть еженедельных тренировочных сессий «Фейеноорд» будет проводить в Тюбизе – городе, расположенном неподалеку от Брюсселя. Для того, чтобы поработать вместе со Стерлингом всей команде и ее тренерскому штабу приходится преодолевать двухчасовой путь на автобусе.

С другой стороны, подобного рода путешествия посреди недели нынешний «Фейеноорд» может позволить себе более чем спокойно, учитывая, что роттердамская команда уже успела вылететь из розыгрыша Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, и теперь фокусируется исключительно на выступлениях в родной Эредивизи, где ее ключевая задача также не выглядит такой уж амбициозной – соревноваться за чемпионский титул с ПСВ уже вряд ли кто способен (после 23 туров отрыв от команды из Эйндховена у «Фейеноорда», который идет на втором месте, составляет 14 очков). По сути, команде ван Перси предстоит сделать все, чтобы отразить нападки со стороны «Аякса» и «НЕК Неймеген» на второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Само по себе привлечение Рахима Стерлинга в ряды первой команды видится для «Фейеноорда» своего рода авантюрой. Англичанин не выходил на поле в официальных матчах с мая минувшего года, а в последний раз забивал почти полтора года назад. Более того, с лета 2024-го в карьере Рахима начался очевидный спад, который сперва привел к его временному уходу из «Челси», а затем – к неудачной аренде в «Арсенале», где он отличился только одним забитым мячом в 28 матчах.

Перед началом текущего сезона Стерлинг, вернувшись в «Челси», обнаружил, что абсолютно не входит в планы тренерского штаба, несмотря на то, что он оставался одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды. Ситуацию удалось разрешить лишь в конце января нынешнего года, когда «синие» отрапортовали о расторжении контракта со Стерлингом и уходе флангового нападающего, за которого в июле 2022 года было заплачено 56 миллионов евро.

Не имея игровой практики на протяжении полугода, Стерлинг оказался свободным агентом, а спустя несколько дней ему позвонили из «Фейеноорда», чтобы поинтересоваться возможностью заключить краткосрочный договор о сотрудничестве. Стороны также выразили интерес к тому, чтобы, в случае взаимного на то согласия, летом пролонгировать контракт еще на двенадцать месяцев.

В «Фейеноорде», о чем сообщали нидерландские обозреватели, рассчитывают, что специфика Эредивизи позволит Стерлингу реализовать свои лучшие качества – скоростную работу и динамичный стиль ведения игры, благодаря чему Рахим может показывать результативный футбол и стать важной фигурой для роттердамцев.

42-летний Робин ван Перси уже также публично выразил удовлетворенность подписанием Стерлинга, подчеркнув свою надежду на способность англичанина в краткие сроки обрести хорошую физическую форму и интегрироваться в команду, ради чего уже прямо сейчас весь коллектив будет приезжать в соседнюю Бельгию на еженедельные сессии с Рахимом, пока тот не решит вопрос с получением разрешения на работу в Нидерландах.

«За рубежом нам разрешено работать со Стерлингом. Мы делаем это для него, но я также хочу поработать над развитием всей нашей команды. Мы можем хорошо все обсудить и вместе сделать что-то очень интересное. Рахим начнет тренироваться уже на днях, а каждую неделю мы будем видеть, когда он будет готов к матчам. Это займет некоторое время, но мне это кажется логичным, поскольку он не играл уже шесть месяцев», – подчеркнул ван Перси.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг уже побывал на матче Фейеноорда в Нидерландах

Тот факт, что в Стерлинга верит персона такой величины как Робин ван Перси является положительным сигналом для дальнейшей карьеры Рахима в Роттердаме. Однако на другой чаше весов лежит, мягко говоря, трагикомическое начало англичанина в Нидерландах, ведь сами по себе поездки «Фейеноорда» в полном составе к нему на тренировки в Бельгию вряд ли выглядят чем-то крайне профессиональным и привычным, а скорее, напоминают школьные выезды на пикник. Впрочем, кто знает, может быть, именно это поможет «Фейеноорду» обрести уверенность в своих силах, сплотить коллектив, а Стерлингу – вернуться на уровень выступлений, который он демонстрировал в лучшие моменты карьеры, например, в рамках финальной части Евро-2020. Если, конечно, Рахим еще на подобное способен…