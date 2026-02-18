Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
18 февраля 2026, 12:03 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:07
Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию

Звездному новичку роттердамцев пока не открыли визу, и он не может легально находиться в Нидерландах

Getty Images/Global Images Ukraine

Что не сделаешь ради звезды, правда? Очевидно, где-то в подобном русле размышляли в «Фейеноорде», когда 12 февраля подписали контракт со сроком действия до конца сезона со звездным 31-летним английским фланговым нападающим Рахимом Стерлингом. В клуб из Роттердама экс-футболист «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Челси» перебрался на правах свободного агента, подписав краткосрочное трудовое соглашение, чем фактически избавил «Фейеноорд» от финансовых рисков в случае, если выстроить карьеру в Нидерландах у англичанина не получится. Впрочем, когда многим уже показалось, что роттердамцы провернули в целом крайне интересную сделку, на горизонте возникла иного рода загвоздка, поставившая под сомнение целесообразность подписания Стерлинга и… вынудившая всю команду ездить на тренировки в соседнюю страну!

Дело в том, что из-за бюрократической волокиты Рахим Стерлинг не сумел получить разрешение на работу в Нидерландах, по причине чего англичанин временно обосновался в соседней Бельгии, куда к нему уже приезжала вся первая команда с тренерским штабом во главе с Робином ван Перси для проведения совместной тренировки.

Сам ван Перси прокомментировал необходимость ездить в Бельгию для получения возможности команды тренироваться вместе со своим звездным новичком с определенной долей философии.

«Нам не нужно лететь в Мексику или на другой конец света. Мы поедем за границу на полтора-два дня: это будет не слишком далеко, мы будем тренироваться, и одна из причин этой поездки – чтобы Рахим мог участвовать и интегрироваться в наш состав. Это отличная возможность для сплочения команды; мы можем повеселиться и провести время вместе. И это все», – заявил коуч «Фейеноорда».

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

Поговаривают, что идея организовать тренировочный процесс в Бельгии с полноценным привлечением в него новичка, который пока не может легально работать и жить на территории Нидерландов, во многом принадлежит именно изобретательному ван Перси. В итоге клуб разработал план, согласно которому часть еженедельных тренировочных сессий «Фейеноорд» будет проводить в Тюбизе – городе, расположенном неподалеку от Брюсселя. Для того, чтобы поработать вместе со Стерлингом всей команде и ее тренерскому штабу приходится преодолевать двухчасовой путь на автобусе.

С другой стороны, подобного рода путешествия посреди недели нынешний «Фейеноорд» может позволить себе более чем спокойно, учитывая, что роттердамская команда уже успела вылететь из розыгрыша Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, и теперь фокусируется исключительно на выступлениях в родной Эредивизи, где ее ключевая задача также не выглядит такой уж амбициозной – соревноваться за чемпионский титул с ПСВ уже вряд ли кто способен (после 23 туров отрыв от команды из Эйндховена у «Фейеноорда», который идет на втором месте, составляет 14 очков). По сути, команде ван Перси предстоит сделать все, чтобы отразить нападки со стороны «Аякса» и «НЕК Неймеген» на второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Само по себе привлечение Рахима Стерлинга в ряды первой команды видится для «Фейеноорда» своего рода авантюрой. Англичанин не выходил на поле в официальных матчах с мая минувшего года, а в последний раз забивал почти полтора года назад. Более того, с лета 2024-го в карьере Рахима начался очевидный спад, который сперва привел к его временному уходу из «Челси», а затем – к неудачной аренде в «Арсенале», где он отличился только одним забитым мячом в 28 матчах.

Перед началом текущего сезона Стерлинг, вернувшись в «Челси», обнаружил, что абсолютно не входит в планы тренерского штаба, несмотря на то, что он оставался одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды. Ситуацию удалось разрешить лишь в конце января нынешнего года, когда «синие» отрапортовали о расторжении контракта со Стерлингом и уходе флангового нападающего, за которого в июле 2022 года было заплачено 56 миллионов евро.

Не имея игровой практики на протяжении полугода, Стерлинг оказался свободным агентом, а спустя несколько дней ему позвонили из «Фейеноорда», чтобы поинтересоваться возможностью заключить краткосрочный договор о сотрудничестве. Стороны также выразили интерес к тому, чтобы, в случае взаимного на то согласия, летом пролонгировать контракт еще на двенадцать месяцев.

В «Фейеноорде», о чем сообщали нидерландские обозреватели, рассчитывают, что специфика Эредивизи позволит Стерлингу реализовать свои лучшие качества – скоростную работу и динамичный стиль ведения игры, благодаря чему Рахим может показывать результативный футбол и стать важной фигурой для роттердамцев.

42-летний Робин ван Перси уже также публично выразил удовлетворенность подписанием Стерлинга, подчеркнув свою надежду на способность англичанина в краткие сроки обрести хорошую физическую форму и интегрироваться в команду, ради чего уже прямо сейчас весь коллектив будет приезжать в соседнюю Бельгию на еженедельные сессии с Рахимом, пока тот не решит вопрос с получением разрешения на работу в Нидерландах.

«За рубежом нам разрешено работать со Стерлингом. Мы делаем это для него, но я также хочу поработать над развитием всей нашей команды. Мы можем хорошо все обсудить и вместе сделать что-то очень интересное. Рахим начнет тренироваться уже на днях, а каждую неделю мы будем видеть, когда он будет готов к матчам. Это займет некоторое время, но мне это кажется логичным, поскольку он не играл уже шесть месяцев», – подчеркнул ван Перси.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг уже побывал на матче Фейеноорда в Нидерландах

Тот факт, что в Стерлинга верит персона такой величины как Робин ван Перси является положительным сигналом для дальнейшей карьеры Рахима в Роттердаме. Однако на другой чаше весов лежит, мягко говоря, трагикомическое начало англичанина в Нидерландах, ведь сами по себе поездки «Фейеноорда» в полном составе к нему на тренировки в Бельгию вряд ли выглядят чем-то крайне профессиональным и привычным, а скорее, напоминают школьные выезды на пикник. Впрочем, кто знает, может быть, именно это поможет «Фейеноорду» обрести уверенность в своих силах, сплотить коллектив, а Стерлингу – вернуться на уровень выступлений, который он демонстрировал в лучшие моменты карьеры, например, в рамках финальной части Евро-2020. Если, конечно, Рахим еще на подобное способен…

По теме:
Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг нашел себе новый клуб
Только 1.56 очка за игру. Арне Слот проводит самый тяжелый тренерский сезон
статьи эксклюзив Фейеноорд Рахим Стерлинг
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии
Борис
друге місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів." Друге місце - це прямий вихід до ЛЧ.
