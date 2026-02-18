Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А

В перенесенном матче 24-го тура Серии А сезона 2025/2026 «Милан» и «Комо» сыграли вничью 1:1. Поединок состоялся на Сан-Сиро в Милане.

Открыл счет в игре на 32-й минуте полузащитник «Комо» Николас Пас, а на 64-й минуте нападающий «Милана» Рафаэль Леау сравнял счет.

После этого тура «Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера Интер на семь баллов. «Комо» с 42 очками расположился на шестой позиции.

Серия А. 24-й тур.

Милан – Комо – 1:1

Голы: Леау, 64 – Пас, 32.

Милан: Меньян, Павлович (Габбия 46), Томори, де Винтер, Бартезаги, Атекаме (Салемакерс 55), Яшари, Модрич, Риччи (Фофана 56), Леау, Нкунку (Фюлькруг 62).

Комо: Бюте, Кемпф, Карлос, Рамон, Батурина, Какре, Войвода, ван дер Бремпт (Валье 71), Роберто, Перроне, Пас (Дувикас 71).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А