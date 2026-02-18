Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Чемпионат Италии
Милан
18.02.2026 21:45 – FT 1 : 1
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 февраля 2026, 23:47 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:59
204
3

Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А

Поединок завершился вничью 1:1

18 февраля 2026, 23:47 | Обновлено 19 февраля 2026, 00:59
204
3 Comments
Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Комо

В перенесенном матче 24-го тура Серии А сезона 2025/2026 «Милан» и «Комо» сыграли вничью 1:1. Поединок состоялся на Сан-Сиро в Милане.

Открыл счет в игре на 32-й минуте полузащитник «Комо» Николас Пас, а на 64-й минуте нападающий «Милана» Рафаэль Леау сравнял счет.

После этого тура «Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера Интер на семь баллов. «Комо» с 42 очками расположился на шестой позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А. 24-й тур.

Милан – Комо – 1:1
Голы: Леау, 64 – Пас, 32.

Милан: Меньян, Павлович (Габбия 46), Томори, де Винтер, Бартезаги, Атекаме (Салемакерс 55), Яшари, Модрич, Риччи (Фофана 56), Леау, Нкунку (Фюлькруг 62).

Комо: Бюте, Кемпф, Карлос, Рамон, Батурина, Какре, Войвода, ван дер Бремпт (Валье 71), Роберто, Перроне, Пас (Дувикас 71).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Комо Рафаэл Леау Нико Пас
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Футбол | 18 февраля 2026, 23:59 0
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ
Триллер с невероятным камбеком. Брюгге и Атлетико забили шесть голов в ЛЧ

Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3

Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18 февраля 2026, 07:53 2
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов

Анатолий лаконично обратился к фанатам «орлов»

Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Биатлон | 18.02.2026, 17:59
Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Футбол | 18.02.2026, 01:33
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
(((((((
Потеряли очки...
Не очень удачный матч сегодня был
Ответить
0
Andromed
щоб робив Комо без Паса, більшість результативних дій команди на його рахунку
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 8
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 82
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем