18 февраля Милан и Комо не сумели определить сильнейшего в перенесенном матче 24-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сан-Сиро, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей отличился Нико Пас, а для россонери единственный гол забил Рафаэл Леау.

Читайте также: Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А

Серия А 2025/26. 24-й тур, 18 февраля

Милан – Комо – 1:1

Голы: Леау, 64 – Пас, 32

Видеообзор матча