Италия19 февраля 2026, 05:21
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 24-го тура Серии А 2025/26
18 февраля Милан и Комо не сумели определить сильнейшего в перенесенном матче 24-го тура Серии А 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Сан-Сиро, завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе гостей отличился Нико Пас, а для россонери единственный гол забил Рафаэл Леау.
Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Серия А 2025/26. 24-й тур, 18 февраля
Милан – Комо – 1:1
Голы: Леау, 64 – Пас, 32
Видеообзор матча
