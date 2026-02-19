Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
18.02.2026 21:45 – FT 1 : 1
Комо
Италия
19 февраля 2026, 05:21 |
28
0

Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 24-го тура Серии А 2025/26

19 февраля 2026, 05:21 |
28
0
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля Милан и Комо не сумели определить сильнейшего в перенесенном матче 24-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сан-Сиро, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей отличился Нико Пас, а для россонери единственный гол забил Рафаэл Леау.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 18 февраля

Милан – Комо – 1:1

Голы: Леау, 64 – Пас, 32

Видеообзор матча

Рафаэл Леау Нико Пас видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Комо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
