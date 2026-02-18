18 февраля Милан примет Комо в матче 24-го тура Серии А сезона 2025/26.

Поединок пройдет на Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей встречи будет итальянец Маурицио Мариани.

В таблице чемпионата Италии Милан занимает второе место с 53 очками. У Комо 41 балл и седьмая позиция.

Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.44 для Милина и 3.44 для Комо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.