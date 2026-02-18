Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура Серии А 2025/26
18 февраля Милан примет Комо в матче 24-го тура Серии А сезона 2025/26.
Поединок пройдет на Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящей встречи будет итальянец Маурицио Мариани.
В таблице чемпионата Италии Милан занимает второе место с 53 очками. У Комо 41 балл и седьмая позиция.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
