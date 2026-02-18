Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Милан
18.02.2026 21:45 – 24 0 : 0
Комо
Италия
18 февраля 2026, 21:45 |
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля Милан примет Комо в матче 24-го тура Серии А сезона 2025/26.

Поединок пройдет на Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей встречи будет итальянец Маурицио Мариани.

В таблице чемпионата Италии Милан занимает второе место с 53 очками. У Комо 41 балл и седьмая позиция.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Милан – Комо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 09:39
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Алексей Гончаренко обратился к украинскому футболисту Даниилу Колеснику

Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Футбол | 18 февраля 2026, 21:39
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ

Первый матч 1/16 финала завершился со счетом 6:1 в пользу английской команды

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 15:38
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Футбол | 18.02.2026, 07:42
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48
Футбол
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
17.02.2026, 14:56
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11
Футбол
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53
Олимпийские игры
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27
Футбол
