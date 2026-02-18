18 февраля Сан-Сиро пройдет матч 24-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Комо. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда чуть более года назад, уже избавившись от экс-наставника Шахтера, Паулу Фонсеки, смогла раздобыть Суперкубок. Но этот трофей потом был перекрыт новыми неудачами того непростого сезона: ранним вылетом из Лиги чемпионов, падением на восьмое место в Серии А. Ну и напоследок Сержиу Консейсау еще и финал кубка проиграл!

Спасать репутацию проекту позвали на пост тренера, точнее, вернули Аллегри, что когда-то даже чемпионом клуб делал. Сейчас он неудачно проявил себя в кубковом формате, а в Серии А второй дебют принес поражение дома Кремонезе. Вот только больше не одного матча там не проиграли, что позволяет уверенно идти вторым - больше очков собрал только соседний Интер. И сейчас будет шанс и к нему приблизиться, и от конкурентов во главе с Наполи оторваться.

Комо

Клуб пережил немало сложностей, пока не получил нынешних, богатых и амбициозных инвесторов. В итоге получилось в 2024-м году вернуться, впервые за десятилетия, в Серию А. В проект верили мало: футболистов, часто прошледших пик, набирали тем летом лихорадочно, тренировать поручили Сеску... А тот, собрав с полсотни очков, в итоге закончил с новичком дивизиона в верхней части турнирной таблицы.

Конечно, все ждали, как тут пройдут синдром второго сезона. Оказалось, что и он не стал проблемой, наоборот, команда даже еще прибавила. И не только в Серии А: пройдя по пенальти неделю назад Наполи, она уже дошла до полуфинала кубка. При этом и в чемпионате получается уверенно занимать седьмую позицию. Это при том, что в крайних турах там была только нулевая ничья с Аталантой и поражение Фиорентине.

Статистика личных встреч

Все пять официальных матчей в своей истории, в том числе и в январе, выигрывал у своего соседа Милан.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.46 для Милина и 3.32 для Комо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не считают хозяев арены безоговорочным фаворитом. Но тут вполне можно брать ставку на их домашнюю победу при форе 0 (коэффициент - 1,64).