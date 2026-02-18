Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18 февраля 2026, 16:10 | Обновлено 18 февраля 2026, 16:17
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 13-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария) за 2 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [9] – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Свитолина провела шестое очное противостояние против Бенчич и одержала четвертую победу.

В четвертьфинале тысячника в Дубае Элина сыграте против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67), которая прошла Елену Рыбакину (WTA 3) – казахстанка снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 9
introvert
Мабуть це такий спосіб Еліни скинути напругу - подарувати партію, щоб заспокоїти нерви (свої, не наші ) і потім заграти в повну силу. Хоча перевага по грі була така, що мала б впоратися за два сети. Моментами грала блискуче.
Ответить
+4
pricolist
Напружений матч з приємним фіналом. Молодчинка Еля, продовжує тримати клас, добре у неї рік розпочався
Ответить
+3
Leonidas B
Наша мама найкраща, чекаємо Осаку!
Ответить
+2
andr62
Еля перший сет примірялась, а потім вдавила Бенчич як анаконда. Але наша анаконда 
Ответить
+2
Vlad H.
Непогана форма у Еліни з початку року , перерва пішла на користь . Гра змінилася на краще , мабуть дякуючи спільним тренуванням з Гаелем. Далі не Рибка і це добре.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Красуня-патріотка, молодець! Далі Ружич, добре, що не Риба, віримо в Елю!
Ответить
+1
C.Пеклов
Сьогодні дуже порадувала 1 подача від Еліни ,по ейсам 9-0 на її користь!
Ответить
0
Vitason
Молодець,хто ,як не Еліна на порадує!!!
Ответить
0
C.Пеклов
Молодець,у 1 сеті два невдалих удари біля сітці вибили Еліну з колеї,зате два наступних сети  показали,яка мама найкраща сьогодні!Браво!
Ответить
0
