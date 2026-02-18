Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в ОАЭ
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 13-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария) за 2 часа.
WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) [9] – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 1:6, 3:6
Свитолина провела шестое очное противостояние против Бенчич и одержала четвертую победу.
В четвертьфинале тысячника в Дубае Элина сыграте против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67), которая прошла Елену Рыбакину (WTA 3) – казахстанка снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поддержал Даниила Колесника
Француз высказался о Джанлуке Престианни