Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 13-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария) за 2 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [9] – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Свитолина провела шестое очное противостояние против Бенчич и одержала четвертую победу.

В четвертьфинале тысячника в Дубае Элина сыграте против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67), которая прошла Елену Рыбакину (WTA 3) – казахстанка снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.