17 февраля 2026, 16:10 | Обновлено 17 февраля 2026, 16:59
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая

Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Во втором раунде украинка прошла Паулу Бадосу (Испания, WTA 70).

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/16 финала

Паула Бадоса (Испания) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 4:6, RET., Бадоса

Элина уступала 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд. После завершения сета Паула взяла медицинский тайм-аут, вызвала на корт физио и отказалась продолжать игру из-за проблем с левым бедром.

Это было третье очное противостояние. Свитолина в третий раз одолела Бадосу.

В 1/8 финала Элина поборется против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Бенчич должна была сыграть против Сары Бейлек (Чехия, WTA 41), но чешка отказалась от соревнований.

Свитолина провела 14-й матч в 2026 году и одежала 12 победу. В этом сезоне Элина проиграла только Арине Соболенко (четвертьфинал Aus Open) и Анне Калинской (третий круг тысячника в Дохе).

Свитолина в 11-й раз выступает на кортах Дубая. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.

Олексій Олексієв
Белінда вже не витримує навантажень. Дається взнаки застаріла травма. Напевно скоро завершить кар'єру. Еліну з перемогою!(Трохи шкода, що на відмові суперниці)
+2
Leonidas B
Камбеківна повернулася, з Бенчич буде мабуть нелегко, але сподіваємося.
+2
Анна Савоськіна
Ця Бідося, таке ж недолуге,  як і наші "перспективні", маєш проблеми чого виходиш
+1
C.Пеклов
Молодець,правильно зробила!
+1
introvert
Отримати в суперниці Бадосу зараз дуже вигідно) Це лише в Марти з нею якісь незрозумілі труднощі.
0
Yevginarius
u6464u
подарунок від Паули, лови.
-1
Перший Серед Рівних
халявщиця
-9
