Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Во втором раунде украинка прошла Паулу Бадосу (Испания, WTA 70).

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/16 финала

Паула Бадоса (Испания) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 4:6, RET., Бадоса

Элина уступала 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд. После завершения сета Паула взяла медицинский тайм-аут, вызвала на корт физио и отказалась продолжать игру из-за проблем с левым бедром.

Это было третье очное противостояние. Свитолина в третий раз одолела Бадосу.

В 1/8 финала Элина поборется против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Бенчич должна была сыграть против Сары Бейлек (Чехия, WTA 41), но чешка отказалась от соревнований.

Свитолина провела 14-й матч в 2026 году и одежала 12 победу. В этом сезоне Элина проиграла только Арине Соболенко (четвертьфинал Aus Open) и Анне Калинской (третий круг тысячника в Дохе).

Свитолина в 11-й раз выступает на кортах Дубая. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.