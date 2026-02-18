Шанс для Свитолиной. Рыбакина не сумела доиграть матч 1/8 финала в Дубае

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии и третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде казахстанка вышла на корт против представительницы Хорватии Антонии Ружич (WTA 67). После первого гейма третьего сета Рыбакина отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Антония Ружич (Хорватия) – 7:5, 4:6, 0:1, RET., Рыбакина

Рыбакина снялась из-за плохого самочувствия. Елена во время медицинского тайм-аута жаловалась на головную боль и плохой сон.

Рыбакина провела пятый матч после трофея на Australian Open и потерпела второе поражение. На прошлой неделе она добралась до четвертьфинала тысячника в Дохе, где уступила Виктории Мбоко.

Ружич стартовала в Дубае с квалификации, где в первом же круге проиграла Ребекке Шрамковой. Антония попала в основную сетку как лаки-лузер и, помимо Елены, также одолела Эмму Радукану и Анастасию Захарову. Для Антонии это будет первый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.

В четвертьфинале тысячника в Дубае Ружич может сыграть против Элины Свитолиной, если украинка в своем поединке 1/8 финала одолеет Белинду Бенчич.