Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шанс для Свитолиной. Рыбакина не сумела доиграть матч 1/8 финала в Дубае
WTA
18 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 18 февраля 2026, 14:40
494
0

Елена снялась с поединка третьего раунда против Антонии Ружич в третьем сете

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии и третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде казахстанка вышла на корт против представительницы Хорватии Антонии Ружич (WTA 67). После первого гейма третьего сета Рыбакина отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Антония Ружич (Хорватия) – 7:5, 4:6, 0:1, RET., Рыбакина

Рыбакина снялась из-за плохого самочувствия. Елена во время медицинского тайм-аута жаловалась на головную боль и плохой сон.

Рыбакина провела пятый матч после трофея на Australian Open и потерпела второе поражение. На прошлой неделе она добралась до четвертьфинала тысячника в Дохе, где уступила Виктории Мбоко.

Ружич стартовала в Дубае с квалификации, где в первом же круге проиграла Ребекке Шрамковой. Антония попала в основную сетку как лаки-лузер и, помимо Елены, также одолела Эмму Радукану и Анастасию Захарову. Для Антонии это будет первый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.

В четвертьфинале тысячника в Дубае Ружич может сыграть против Элины Свитолиной, если украинка в своем поединке 1/8 финала одолеет Белинду Бенчич.

Елена Рыбакина Антония Ружич WTA Дубай Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
