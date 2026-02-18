Вини Жуниор огорчил Трубина, стоп игра из-за расизма, провал в эстафете ОИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 февраля.

1A. День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора

Вечером 17 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов

1B. Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой

Через неделю в Мадриде будет еще горячее

1C. ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали

После скандального празднования Престианни оскорбил Вини, арбитр остановил игру

2A. Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ

Парижане переиграли монегасков со счетом 3:2, дубли сделали Балогун и Дуэ

2B. Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ

Немецкая команда одержала комфортную победу со счетом 2:0 на старте плей-офф

2C. 7 голов и красная карточка. Галатасарай разгромил Ювентус в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

3A. Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18

У сине-желтой команды голы забили Максим Цымбалюк и Павел Люсин

3B. Неудачный 2-й тайм. Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции

Первый из двух товарищеских матчей завершился поражением

4. Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая

Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4

5. Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе вернется после поражения от Усика

6A. Фристайл. На ОИ-2026 определен победитель в дисциплине биг-эйр

Спортсмен Тормод Фростад из Норвегии показал отличные прыжки и взял золото

6B. Полностью немецкий пьедестал. В бобслее определены победители ОИ в двойках

Олимпийское золото завоевал экипаж Йоханнес Лохнер / Георг Фляйшхауэр

6C. Доминирование японских фигуристок. Итоги короткой программы среди женщин

Первое место в короткой программе получила Ами Накаи из Японии

7A. Хоккей на Олимпиаде. Стали известны все четвертьфинальные пары

И сразу топ-битва Швеции и США

7B. ОИ-2026. Украинцы среди последних. Золотой дубль Офтебро в двоеборье

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец представляли Украину

8A. ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины

Украинская команда потеряла позиции на четвертом этапе

8B. Виват, Франция, норвежская стабильность и успех для шведской сборной

Впечатления от долгожданной мужской эстафеты ОИ в биатлоне

9A. Биатлонные контрасты и российские происки. Как прошел 11-й день ОИ

Основные события вторника на Играх-2026

9B. Медальный зачет ОИ. Норвегия не оставляет шансов, Италия и США – в топ-3

Норвежцы завоевали уже 31 награду, среди которых 14 золотых

10A. Игор Тудор как белый флаг Тоттенхэма

О новом тренере лондонского клуба

10B. Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом

Они оказались ненужными на Олд Траффорд