Вини Жуниор огорчил Трубина, стоп игра из-за расизма, провал в эстафете ОИ
Главные новости за 17 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 февраля.
1A. День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Вечером 17 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов
1B. Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой
Через неделю в Мадриде будет еще горячее
1C. ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали
После скандального празднования Престианни оскорбил Вини, арбитр остановил игру
2A. Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ
Парижане переиграли монегасков со счетом 3:2, дубли сделали Балогун и Дуэ
2B. Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ
Немецкая команда одержала комфортную победу со счетом 2:0 на старте плей-офф
2C. 7 голов и красная карточка. Галатасарай разгромил Ювентус в Лиге чемпионов
В Стамбуле состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
3A. Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18
У сине-желтой команды голы забили Максим Цымбалюк и Павел Люсин
3B. Неудачный 2-й тайм. Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции
Первый из двух товарищеских матчей завершился поражением
4. Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4
5. Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе вернется после поражения от Усика
6A. Фристайл. На ОИ-2026 определен победитель в дисциплине биг-эйр
Спортсмен Тормод Фростад из Норвегии показал отличные прыжки и взял золото
6B. Полностью немецкий пьедестал. В бобслее определены победители ОИ в двойках
Олимпийское золото завоевал экипаж Йоханнес Лохнер / Георг Фляйшхауэр
6C. Доминирование японских фигуристок. Итоги короткой программы среди женщин
Первое место в короткой программе получила Ами Накаи из Японии
7A. Хоккей на Олимпиаде. Стали известны все четвертьфинальные пары
И сразу топ-битва Швеции и США
7B. ОИ-2026. Украинцы среди последних. Золотой дубль Офтебро в двоеборье
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец представляли Украину
8A. ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Украинская команда потеряла позиции на четвертом этапе
8B. Виват, Франция, норвежская стабильность и успех для шведской сборной
Впечатления от долгожданной мужской эстафеты ОИ в биатлоне
9A. Биатлонные контрасты и российские происки. Как прошел 11-й день ОИ
Основные события вторника на Играх-2026
9B. Медальный зачет ОИ. Норвегия не оставляет шансов, Италия и США – в топ-3
Норвежцы завоевали уже 31 награду, среди которых 14 золотых
10A. Игор Тудор как белый флаг Тоттенхэма
О новом тренере лондонского клуба
10B. Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом
Они оказались ненужными на Олд Траффорд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав заявил о разговорах с представителями «Актобе»
Артем считает, что это была случайность