Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ

Французский ПСЖ переиграл Монако в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.

Поединок прошел на стадионе Луи II и завершился со счетом 3:2 в пользу парижан.

Монегаски забили два мяча первыми – дубль оформил Фоларин Болагун. Парижане сумели отыграться еще в первом тайме – отличились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

Витинья на 22-й минуте не реализовал пенальти. На старте второго тайма рефери показал прямую красную Александру Головину, который сфолил на Витинье. Победу ПСЖ на 67-й принес Дезире Дуэ, сделав дубль.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь поединок в резерве.

Ответная игра между ПСЖ и Монако пройдет 25 февраля на стадионе Парк-де Пренс в Париже.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч, 17 февраля

Монако (Франция) – ПСЖ (Франция) – 2:3

Голы: Балогун, 1, 18 – Дуэ, 29, 67, Хакими, 41

Удаление: Головин, 48 (Монако)