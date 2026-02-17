Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов
Монако
17.02.2026 22:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 23:56 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:18
1052
1

Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ

Парижане переиграли монегасков со счетом 3:2, дубли сделали Балогун и Дуэ

17 февраля 2026, 23:56 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:18
1052
1 Comments
Забарный наблюдал. ПСЖ оформил камбек и одолел Монако на старте плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский ПСЖ переиграл Монако в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.

Поединок прошел на стадионе Луи II и завершился со счетом 3:2 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Монегаски забили два мяча первыми – дубль оформил Фоларин Болагун. Парижане сумели отыграться еще в первом тайме – отличились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

Витинья на 22-й минуте не реализовал пенальти. На старте второго тайма рефери показал прямую красную Александру Головину, который сфолил на Витинье. Победу ПСЖ на 67-й принес Дезире Дуэ, сделав дубль.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь поединок в резерве.

Ответная игра между ПСЖ и Монако пройдет 25 февраля на стадионе Парк-де Пренс в Париже.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч, 17 февраля

Монако (Франция) – ПСЖ (Франция) – 2:3

Голы: Балогун, 1, 18 – Дуэ, 29, 67, Хакими, 41

Удаление: Головин, 48 (Монако)

По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Илья Забарный удаление (красная карточка) Александр Головин ПСЖ Монако Монако - ПСЖ Лига чемпионов Фоларин Балогун Дезире Дуэ Витинья (ПСЖ) пенальти Ашраф Хакими
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17 февраля 2026, 16:10 12
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая

Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 09:53 4
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ

Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Футбол | 17.02.2026, 22:23
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17.02.2026, 09:16
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Ну тут Нуно Мендеш і Маркіньойс начудили добряче. Добре для ПСЖ, що в них атака потужна, і ще червону примудрився отримав старий знайомий  Маліновського (з котрим він колись обнімався).
Ответить
0
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 18
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем