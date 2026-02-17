Во вторник , 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция