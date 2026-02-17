Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Монако
17.02.2026 22:00 - : -
ПСЖ
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 07:56
61
0

Смотрите 17 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги чемпионов

17 февраля 2026, 07:56
61
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник , 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Монако – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
