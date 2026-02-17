Лига чемпионов17 февраля 2026, 07:56 |
61
0
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги чемпионов
Во вторник , 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монако – ПСЖ
|
