Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок ПСЖ, которого все критиковали»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после матча 1/16 финала Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 17 февраля. Парижский клуб одолел на выезде «Монако» со счетом 3:2.

– Вы по-прежнему удивлены силой характера вашей команды после такого матча?

– Когда команда начинает так, самое легкое – проиграть матч. Невозможно сохранять уверенность, если начинаешь таким образом. «Монако» забил два гола из первых двух попыток. Трудно сохранять уверенность, когда проигрываешь в два гола.

Но мы показали свой уровень в психологическом плане. К тому же, мы не реализовали пенальти; это был шанс вернуть уверенность. Я доволен результатом и тем, что мы показали. Но жаль, что мы не забили четвертый гол, особенно играя против команды вдесятером.

– Вы рисковали, выпуская на поле Усмана Дембеле, который получил травму и был вынужден покинуть поле?

– Таков футбол; мы стараемся беречь каждого игрока индивидуально. Я не стал рисковать; вчера он тренировался в обычном режиме. Завтра нам нужно будет посмотреть результаты анализов, чтобы определить точную травму, так как он получил удар в первые 15 минут. Мы стараемся справиться с ситуацией как можно лучше.

– Что вы думаете о выступлении Дезире Дуэ?

– У нас очень молодая команда. Никто не думал, что мы выиграем Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Сейчас давление другое, потому что все знают, что мы можем победить. Я очень рад за Дезире, потому что на прошлой неделе все критиковали и оскорбляли его.

Это великолепный игрок для ПСЖ, который показал свою индивидуальность и характер. Я очень рад за него, потому что Дезире помог команде в самый подходящий момент. Мы снова получаем удовольствие от давления, связанного с победой, и именно к этому мы будем стремиться до самого последнего матча.

– Как вы объясните трудности в обороне, с которыми столкнулась ваша команда?

– Мы одна из лучших оборонительных команд в Лиге чемпионов, статистика это доказывает. Но футбол непредсказуем. Мы начали игру самым ужасным образом, пропустив гол на первой же минуте. Они забили со второго шанса. После этого игра стала совсем другой, и мы смогли её переломить.

Особенно хочу отметить наших болельщиков. Я никогда не видел фанатов такого уровня, ни как игрок, ни как тренер. Я слышал их всё время, даже когда мы проигрывали 2:0. Обычно, когда команда уступает в счете, болельщики начинают освистывать. Наоборот, наши фанаты были на поле всё время. Они невероятные. Хочу посвятить эту победу им.

– Вы о чем-нибудь жалеете после этого матча?

– Игра изменилась после удаления Головина, и после этой карточки у нас было много моментов, потому что они оборонялись глубоко. Жаль, что мы не забили четвертый гол. У нас были возможности, мы могли забить еще. Я доволен результатом, учитывая, как начался матч. Но впереди еще игра в Париже, она будет сложной. Там все будет по-другому.