Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок ПСЖ, которого все критиковали»
Лига Чемпионов
Монако
17.02.2026 22:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 13:03 |
1325
0

Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок ПСЖ, которого все критиковали»

Наставник ПСЖ – об победе в Лиге чемпионов, игре с «Монако» и влиянии Дезире Дуэ

18 февраля 2026, 13:03 |
1325
0
Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок ПСЖ, которого все критиковали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после матча 1/16 финала Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 17 февраля. Парижский клуб одолел на выезде «Монако» со счетом 3:2.

– Вы по-прежнему удивлены силой характера вашей команды после такого матча?

– Когда команда начинает так, самое легкое – проиграть матч. Невозможно сохранять уверенность, если начинаешь таким образом. «Монако» забил два гола из первых двух попыток. Трудно сохранять уверенность, когда проигрываешь в два гола.

Но мы показали свой уровень в психологическом плане. К тому же, мы не реализовали пенальти; это был шанс вернуть уверенность. Я доволен результатом и тем, что мы показали. Но жаль, что мы не забили четвертый гол, особенно играя против команды вдесятером.

– Вы рисковали, выпуская на поле Усмана Дембеле, который получил травму и был вынужден покинуть поле?

– Таков футбол; мы стараемся беречь каждого игрока индивидуально. Я не стал рисковать; вчера он тренировался в обычном режиме. Завтра нам нужно будет посмотреть результаты анализов, чтобы определить точную травму, так как он получил удар в первые 15 минут. Мы стараемся справиться с ситуацией как можно лучше.

– Что вы думаете о выступлении Дезире Дуэ?

– У нас очень молодая команда. Никто не думал, что мы выиграем Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Сейчас давление другое, потому что все знают, что мы можем победить. Я очень рад за Дезире, потому что на прошлой неделе все критиковали и оскорбляли его.

Это великолепный игрок для ПСЖ, который показал свою индивидуальность и характер. Я очень рад за него, потому что Дезире помог команде в самый подходящий момент. Мы снова получаем удовольствие от давления, связанного с победой, и именно к этому мы будем стремиться до самого последнего матча.

– Как вы объясните трудности в обороне, с которыми столкнулась ваша команда?

– Мы одна из лучших оборонительных команд в Лиге чемпионов, статистика это доказывает. Но футбол непредсказуем. Мы начали игру самым ужасным образом, пропустив гол на первой же минуте. Они забили со второго шанса. После этого игра стала совсем другой, и мы смогли её переломить.

Особенно хочу отметить наших болельщиков. Я никогда не видел фанатов такого уровня, ни как игрок, ни как тренер. Я слышал их всё время, даже когда мы проигрывали 2:0. Обычно, когда команда уступает в счете, болельщики начинают освистывать. Наоборот, наши фанаты были на поле всё время. Они невероятные. Хочу посвятить эту победу им.

– Вы о чем-нибудь жалеете после этого матча?

– Игра изменилась после удаления Головина, и после этой карточки у нас было много моментов, потому что они оборонялись глубоко. Жаль, что мы не забили четвертый гол. У нас были возможности, мы могли забить еще. Я доволен результатом, учитывая, как начался матч. Но впереди еще игра в Париже, она будет сложной. Там все будет по-другому.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Он больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов»
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
«Забарному нужно менять команду». Маркевич прокомментировал победу ПСЖ
Лига чемпионов Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Луис Энрике Дезире Дуэ Усман Дембеле пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию
Футбол | 18 февраля 2026, 12:03 0
Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию
Авантюра Фейеноорда. Ради Стерлинга команда ездит тренироваться в Бельгию

Звездному новичку роттердамцев пока не открыли визу, и он не может легально находиться в Нидерландах

Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Футбол | 18 февраля 2026, 08:10 8
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире

Лунина ждут на Туманном Альбионе

Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Футбол | 17.02.2026, 14:53
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Мбаппе – о расистском конфликте: Я лично был свидетелем этого и все слышал
Футбол | 18.02.2026, 05:53
Мбаппе – о расистском конфликте: Я лично был свидетелем этого и все слышал
Мбаппе – о расистском конфликте: Я лично был свидетелем этого и все слышал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Олимпийские игры | 17.02.2026, 21:05
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 1
Бокс
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем