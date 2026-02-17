17 февраля на Луи II пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Монако встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда стала заложником решений своего менеджмента. После прошлой неудачи, в 2023-м году, попали в десятку с приглашением Хюттера - тот принес последовательно второе и третье место в Лиге 1. Но в начале этого сезона австрийца сняли. Да, без осечек в этом розыгрыше не обходилось. Вот только уже без Ади, с Поконьоли как тренером, и вовсе скатились на уровень только середняка, идя за пределами зоны еврокубков и проиграв 1:3 в кубке Страсбуру!

Где дела обстоят неплохо, это в Лиге чемпионов. Там, правда, результаты не выглядят запредельными: начав с 1:4 в Брюгге, потом французы сумели обыграть только Буде/Глимт и Галатасарай, правда, и уступили лишь Реалу, пусть и 1:6. Прибавив к этому четыре ничьи, клуб все-таки сумел отправиться в плей-офф.

ПСЖ

Клуб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добился наконец-то победы. Это был самый яркий, но все же далеко не единственный титул, что оформили в том году. По сути, до конца 2025-го выиграли все, что можно, кроме клубного чемпионата мира.

В январе ко списку трофеев прибавили и Суперкубок Франции. Но в целом справедливо говорить о том, что у Забарного с его новыми партнерами проблем хватает. Они вылетели из кубка, проиграв соседнему Парижу, а в Лиге 1, где в прошлом туре уступили Ренну, никак не удается закрепиться на первом месте. Да и в Лиге чемпионов французы не сказать, чтобы доминировали: у обладателя титула там был шикарный старт из трех побед, в том числе и с Барселоной, но потом прибавить лишь еще один выигранный матч и пять очков. Этого хватило для плей-офф, но не для топ-8 основного раунда.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду, в ноябре парижане проиграли на выезде.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7.02 для Монако и 1.48 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что нынешние хозяева хотя бы на своем поле что-то смогут показать. Тут ждем победы Дембеле и компании уже на выезде (коэффициент - 1,60).