Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Монако
17.02.2026 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 14:58 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:00
173
0

Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 февраля и начнется в 22:00 по Киеву

17 февраля 2026, 14:58 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:00
173
0
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 февраля на Луи II пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Монако встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда стала заложником решений своего менеджмента. После прошлой неудачи, в 2023-м году, попали в десятку с приглашением Хюттера - тот принес последовательно второе и третье место в Лиге 1. Но в начале этого сезона австрийца сняли. Да, без осечек в этом розыгрыше не обходилось. Вот только уже без Ади, с Поконьоли как тренером, и вовсе скатились на уровень только середняка, идя за пределами зоны еврокубков и проиграв 1:3 в кубке Страсбуру!

Где дела обстоят неплохо, это в Лиге чемпионов. Там, правда, результаты не выглядят запредельными: начав с 1:4 в Брюгге, потом французы сумели обыграть только Буде/Глимт и Галатасарай, правда, и уступили лишь Реалу, пусть и 1:6. Прибавив к этому четыре ничьи, клуб все-таки сумел отправиться в плей-офф.

ПСЖ

Клуб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добился наконец-то победы. Это был самый яркий, но все же далеко не единственный титул, что оформили в том году. По сути, до конца 2025-го выиграли все, что можно, кроме клубного чемпионата мира.

В январе ко списку трофеев прибавили и Суперкубок Франции. Но в целом справедливо говорить о том, что у Забарного с его новыми партнерами проблем хватает. Они вылетели из кубка, проиграв соседнему Парижу, а в Лиге 1, где в прошлом туре уступили Ренну, никак не удается закрепиться на первом месте. Да и в Лиге чемпионов французы не сказать, чтобы доминировали: у обладателя титула там был шикарный старт из трех побед, в том числе и с Барселоной, но потом прибавить лишь еще один выигранный матч и пять очков. Этого хватило для плей-офф, но не для топ-8 основного раунда.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду, в ноябре парижане проиграли на выезде.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7.02 для Монако и 1.48 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что нынешние хозяева хотя бы на своем поле что-то смогут показать. Тут ждем победы Дембеле и компании уже на выезде (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Монако
17 февраля 2026 -
22:00
ПСЖ
Победа ПСЖ 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 04:53 1
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ

Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17 февраля 2026, 07:55 7
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны

Матч завершился победой хозяев 2:1

Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Бокс | 17.02.2026, 10:53
Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
Футбол | 17.02.2026, 12:41
Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16.02.2026, 16:43
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем