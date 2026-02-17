Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 23:26 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:20
2444
12

После гола и скандального празднования Престиани оскорбил Вини, арбитр остановил игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Скандал в матче Бенфики и Реала после гола Винисиуса Жуниора!

Бразилец скандально отпраздновал гол у углового флажка Бенфики и получил за это желтую.

Затем Джанулка Престианни назвал Вини обезьяной, после чего бразилец сразу подбежал к судье и пожаловался на это.

Рефери остановил матч из-за расизма и девять минут арбитры, тренеры и игроки общались между собой. Через десять минут поединок возобновили.

По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Винисиус Жуниор Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов расизм фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Як себе поводиш, то так тебе і називають
Ответить
+8
Сергій П
Так він себе так і поводить, все закономірно, чомусь інших не обзивають, тільки цього неадеквата
Ответить
+7
Павло
От горе, треба було його назвати "папєрєднік людини"... 
Ответить
+4
GloryUkraine
Дивно чому тільки Вінісіуса постійно обзивають?
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Serhii P.
Яке ж воно кончене ...
Ответить
+4
Alehandro
А чого це подають, як факт? Хтось прочитав по губах аргентинця крізь натягнуту на обличчя футболку? Якщо б це було дійсно так, то напевно Престіані отримав би червону, але ж він продовжив гру
Ответить
+2
Роман Роизин
Красава. Престиани " наш парень" еще и аргентинец надо его покупать в Атлетико Мадрид
Ответить
+1
Alex Bond
Ну мавпісіус сьогодні учудив
Ответить
0
der_MaiStier
А як його називати, якщо воно виглядає, як мавпа, і поводить себе, як мавпа ? Будь нормальним негром без "закидонів", стався з повагою до всіх інших і буде до тебе нормальне ставлення. Купа приматів грає у ногом'ячі, багато з них навіть поважають, і лише цьому дебілу постійно дістається
Ответить
0
