2444
12
ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали
После гола и скандального празднования Престиани оскорбил Вини, арбитр остановил игру
2444
Скандал в матче Бенфики и Реала после гола Винисиуса Жуниора!
Бразилец скандально отпраздновал гол у углового флажка Бенфики и получил за это желтую.
Затем Джанулка Престианни назвал Вини обезьяной, после чего бразилец сразу подбежал к судье и пожаловался на это.
Рефери остановил матч из-за расизма и девять минут арбитры, тренеры и игроки общались между собой. Через десять минут поединок возобновили.
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Як себе поводиш, то так тебе і називають
Так він себе так і поводить, все закономірно, чомусь інших не обзивають, тільки цього неадеквата
От горе, треба було його назвати "папєрєднік людини"...
Дивно чому тільки Вінісіуса постійно обзивають?
Показать Скрыть 3 ответа
Яке ж воно кончене ...
А чого це подають, як факт? Хтось прочитав по губах аргентинця крізь натягнуту на обличчя футболку? Якщо б це було дійсно так, то напевно Престіані отримав би червону, але ж він продовжив гру
Красава. Престиани " наш парень" еще и аргентинец надо его покупать в Атлетико Мадрид
Ну мавпісіус сьогодні учудив
А як його називати, якщо воно виглядає, як мавпа, і поводить себе, як мавпа ? Будь нормальним негром без "закидонів", стався з повагою до всіх інших і буде до тебе нормальне ставлення. Купа приматів грає у ногом'ячі, багато з них навіть поважають, і лише цьому дебілу постійно дістається
