Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ
Немецкая команда одержала комфортную победу со счетом 2:0 на старте плей-офф еврокубка
Дортмундская Боруссия уверенно переиграла итальянскую Аталанту в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.
Первым на третьей минуте отличился Серу Гирасси. На 42-й второй мяч оформил Максимилиан Байер.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Первый матч. 17 февраля
Боруссия Дортмунд (Германия) – Аталанта (Италия) – 2:0
Голы: Гирасси, 3, Байер, 42
