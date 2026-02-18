Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Боруссия Д
17.02.2026 22:15 – FT 2 : 0
Аталанта
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 00:07 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:17
127
0

Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ

Немецкая команда одержала комфортную победу со счетом 2:0 на старте плей-офф еврокубка

18 февраля 2026, 00:07 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:17
127
0
Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская Боруссия уверенно переиграла итальянскую Аталанту в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на третьей минуте отличился Серу Гирасси. На 42-й второй мяч оформил Максимилиан Байер.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 17 февраля

Боруссия Дортмунд (Германия) – Аталанта (Италия) – 2:0

Голы: Гирасси, 3, Байер, 42

По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Максимилиан Байер Боруссия Дортмунд Аталанта Лига чемпионов Серу Гирасси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
