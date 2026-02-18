Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ

Дортмундская Боруссия уверенно переиграла итальянскую Аталанту в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Первым на третьей минуте отличился Серу Гирасси. На 42-й второй мяч оформил Максимилиан Байер.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 17 февраля

Боруссия Дортмунд (Германия) – Аталанта (Италия) – 2:0

Голы: Гирасси, 3, Байер, 42