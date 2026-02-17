Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Боруссия Д
17.02.2026 22:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 17 февраля в 22:00

Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между командами Боруссия Дортмунд (Германия) и Аталанта (Италия).

Встреча, которая состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк, начнется в 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстящего поединка будет нидерландец Сердар Гезюбююк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Боруссия Дортмунд завершл основной этап еврокубка на 17-м месте с 11 очками. У Аталанты 13 баллов и 15-я строчка.

Ответная игра между Боруссией Д и Аталанто запланирована на 25 февраля на арене в Бергамо (19:45).

Победитель противостояния в следующем раунде плей-офф ЛЧ встретится либо с Арсеналом, либо с Баварией.

Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Боруссия Д – Аталанта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Боруссия Дортмунд Аталанта смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
