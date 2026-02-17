17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между командами Боруссия Дортмунд (Германия) и Аталанта (Италия).

Встреча, которая состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк, начнется в 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстящего поединка будет нидерландец Сердар Гезюбююк.

Боруссия Дортмунд завершл основной этап еврокубка на 17-м месте с 11 очками. У Аталанты 13 баллов и 15-я строчка.

Ответная игра между Боруссией Д и Аталанто запланирована на 25 февраля на арене в Бергамо (19:45).

Победитель противостояния в следующем раунде плей-офф ЛЧ встретится либо с Арсеналом, либо с Баварией.

Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

