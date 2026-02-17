Боруссия Д

17 февраля на Сигнал Идуна Парк пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Аталантой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда год назад избежала провала только за счет того, что ее руководство успело вовремя признать ошибку и заменить Нури Шахина на Нико Ковача. А тот сделал почти невероятное: успел поднять новых подопечных в квартет лидеров. Сейчас в Бундеслиге лучше идет только Бавария, но в целом достаточно уверенно вернулись на давно привычное второе место.

В Лиге чемпионов немцы запомнились в первую очередь высокой даже по своим меркам результативностью - правда, не только своей, но и, в некоторых матчах, противника - было и 1:4 от Манчестер Сити. А в январе они будто бросили играть, или, может, решили, что плей-офф и так обеспечен - тогда уступили со счетом 0:2 как Тоттенхэму, так и Интеру, из-за чего и играют сейчас в первом раунде плей-офф.

Аталанта

Клуб достиг своего нынешнего, объективно высокого, уровня за счет многолетней работы Гасперини. Но летом тот покинул Бергамо, напоследок заняв с подопечными третье место в Серии А. Тогда было решено сменить его на Юрича, и это стоило проекту провала на старте. Куда больше получается у Палладино, правда, в Серии А пока что закрепились в зоне еврокубков, но заметно отстают от квартета лидеров. Зато в кубке, разгромив Ювентус, вышли в полуфинал.

В Лиге чемпионов итальянцы начинали с крупного поражения от ПСЖ. Но оно их не особенно смутило, и до конца 2025-го года команда успела взять четыре победы и тринадцать очков. И, видимо, решила (как и ее следующий соперник) расслабиться в январе: тогда уступили 2:3 Атлетику дома и 0:1 Юниону на выезде.

Статистика личных встреч

В 2018-м году клубы сыграли друг с другом в плей-офф Лиги Европы. И после 3:2 дома немцы закончили выезд с нужным счетом - 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают достаточно высокими шансы на победу у хозяев. Но обе команды смотрятся довольно зрелищно - ставим на то, что их поединок принесет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,74).