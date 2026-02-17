Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18
Молодежные турниры
17 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 17 февраля 2026, 17:47
396
0

Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18

У сине-желтой команды голы забили Максим Цымбалюк и Павел Люсин

17 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 17 февраля 2026, 17:47
396
0
Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18
УАФ

17 февраля юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме провела первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

Первый тайм получился зрелищным и результативным. На 14-й минуте Максим Цымбалюк оказался первым на подборе и вторым касанием нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной площадки (1:0). Итальянцы отыгрались в середине тайма после розыгрыша углового с левого фланга: Фольяро с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота (1:1).

В компенсированное к первому тайму время украинцы во второй раз вышли вперед. После вбрасывания аута в исполнении Мельника Павел Люсин поборолся в чужой штрафной площадке, выиграл единоборство и пробил под ближнюю штангу (2:1).

Второй тайм прошел при игровом преимуществе итальянцев, однако в ключевые моменты команду выручал голкипер Хадасевич. Развязка наступила в компенсированное арбитром время. Рефери добавил шесть минут, и именно в этот отрезок был назначен пенальти в ворота украинцев. Баралья уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, установив итоговый счет (2:2).

Сбор в Италии проходит для подготовки к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками украинцев будут Чехия, Финляндия и Эстония. Второй матч против сборной Италии состоится 19 февраля и начнется в 12:00.

В первом раунде квалификации Евро-2027 U-19 сине-желтые сыграют в группе А3 вместе с Чехией, Финляндией и Эстонией. Турнир в группе в период с 25 по 31 марта будет принимать Финляндия.

Товарищеский матч

Италия U-18 – Украина U-18 – 2:2 (1:2)

Голы: Фольяро, 22, Баралья, 90+3 (пен) – Цымбалюк, 14, Люсин, 45+1

Италия U-18: Лонгони, Иддриса (Костабьеле, 82), Марини (Паратичи, 69), Касадеи (Павези, 46), Борасио (Балланти, 46), Маккарони (Дотори, 87), Приско (к) (Баралья, 46), Паджио (Мариани, 46), Элимогале (Рейте, 69), Эспозито (Ломонако, 69), Фольяро

Главный тренер: Массимилиано Фаво

Украина U-18: Хадасевич, Калюжный (Костюк, 76), Милокост, Шерстюк, Мельник (Галий, 76), Кутья (Джурабаев, 76), Цымбалюк, Люсин (к) (Глют, 88), Зудин (Залипка, 76), Боднар (Сердюк, 88), Андрейко (Зубрий, 46)

Главный тренер: Дмитрий Михайленко

Предупреждение: Павези, 71

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания)

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Александр Балакай (все – Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Владислав Галий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Максим Цымбалюк (Висла, Польша)

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия)

Видеозапись матча

Інфографіка

По теме:
Азиатская ЛЧ: сыграно четыре матча Восточной лиги
Левый Берег в контрольном матче сыграл вничью с ФК «Вильхивцы»
Василий БАРАНОВ: «У нас сейчас очень неплохая конкуренция»
товарищеские матчи Дмитрий Михайленко сборная Италии по футболу U-18 сборная Украины по футболу U-18 Италия - Украина видео голов и обзор Павел Люсин выбор редакции пенальти
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17 февраля 2026, 08:50 0
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»

Американец организует боксерский турнир

Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Футбол | 17 февраля 2026, 14:56 14
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

Даниил Колесник попал в скандал

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 07:55
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Футбол | 17.02.2026, 15:06
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 1
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 36
Футбол
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
15.02.2026, 17:56 11
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем