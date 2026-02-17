Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18

17 февраля юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме провела первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

Первый тайм получился зрелищным и результативным. На 14-й минуте Максим Цымбалюк оказался первым на подборе и вторым касанием нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной площадки (1:0). Итальянцы отыгрались в середине тайма после розыгрыша углового с левого фланга: Фольяро с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота (1:1).

В компенсированное к первому тайму время украинцы во второй раз вышли вперед. После вбрасывания аута в исполнении Мельника Павел Люсин поборолся в чужой штрафной площадке, выиграл единоборство и пробил под ближнюю штангу (2:1).

Второй тайм прошел при игровом преимуществе итальянцев, однако в ключевые моменты команду выручал голкипер Хадасевич. Развязка наступила в компенсированное арбитром время. Рефери добавил шесть минут, и именно в этот отрезок был назначен пенальти в ворота украинцев. Баралья уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, установив итоговый счет (2:2).

Сбор в Италии проходит для подготовки к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками украинцев будут Чехия, Финляндия и Эстония. Второй матч против сборной Италии состоится 19 февраля и начнется в 12:00.

В первом раунде квалификации Евро-2027 U-19 сине-желтые сыграют в группе А3 вместе с Чехией, Финляндией и Эстонией. Турнир в группе в период с 25 по 31 марта будет принимать Финляндия.

Товарищеский матч

Италия U-18 – Украина U-18 – 2:2 (1:2)

Голы: Фольяро, 22, Баралья, 90+3 (пен) – Цымбалюк, 14, Люсин, 45+1

Италия U-18: Лонгони, Иддриса (Костабьеле, 82), Марини (Паратичи, 69), Касадеи (Павези, 46), Борасио (Балланти, 46), Маккарони (Дотори, 87), Приско (к) (Баралья, 46), Паджио (Мариани, 46), Элимогале (Рейте, 69), Эспозито (Ломонако, 69), Фольяро

Главный тренер: Массимилиано Фаво

Украина U-18: Хадасевич, Калюжный (Костюк, 76), Милокост, Шерстюк, Мельник (Галий, 76), Кутья (Джурабаев, 76), Цымбалюк, Люсин (к) (Глют, 88), Зудин (Залипка, 76), Боднар (Сердюк, 88), Андрейко (Зубрий, 46)

Главный тренер: Дмитрий Михайленко

Предупреждение: Павези, 71

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания)

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Александр Балакай (все – Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Владислав Галий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Максим Цымбалюк (Висла, Польша)

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия)

