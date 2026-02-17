МИХАЙЛЕНКО: «Хотим протестировать игроков сборной на фоне Италии»

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) Дмитрий Михайленко обозначил планы команды на сборы.

С 13 февраля юношеская сборная Украины U-18 тренируется в Италии. Там сине-жёлтые сыграют два спарринга с местными ровесниками (17 и 19 февраля). Главный тренер команды Дмитрий Михайленко ответил на вопросы.

– Дмитрий, какую ставите для себя и команды цель на сборе?

– Мы едем вместе с Александром Сытником, поэтому задача — увидеть и протестировать игроков на фоне одной из лучших команд мира этой возрастной категории. Мы хотим получить опыт, который не можем приобрести, играя в Украине. Кроме этого, будем пытаться сыграть с итальянцами на равных и попробуем победить.

– Вы вызвали сильнейших на данный момент футболистов?

– Да, я думаю, здесь собраны сильнейшие игроки 2008 года рождения, но хочу подчеркнуть, что в этом возрасте всё быстро меняется, футболисты прогрессируют довольно быстро, и не исключаю, что на следующем сборе могут появиться новые фамилии.

– Впервые в состав сборной вызван Виталий Глют из «Чикаго Файр», который уже играл за юношеские сборные США. Что скажете по этому поводу?

– Я скажу, что мы с Виталиком и его отцом на связи. Футболист мотивирован играть за сборную Украины, он родился в нашей стране, общается на родном языке и очень ждёт дебюта в национальной команде.

– На сколько процентов состав этой команды сформирован перед официальными матчами?

– У нас есть расширенный список, в котором немало игроков, и многое зависит от того, кто и как будет выглядеть в своих клубах в марте. Поэтому ситуация может измениться и, как я уже сказал, в команде через месяц могут появиться новые лица.