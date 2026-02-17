Италия U-18 – Украина U-18 – 2:2. Пенальти на 90+3 мин. Видео голов и обзор

17 февраля юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме провела первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

На 14-й минуте Максим Цымбалюк оказался первым на подборе и вторым касанием нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной площадки (1:0).

Итальянцы отыгрались на 22-й минуте после розыгрыша углового с левого фланга: Фольяро с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота (1:1).

В компенсированное к первому тайму время после вбрасывания аута в исполнении Мельника Павел Люсин поборолся в чужой штрафной площадке, выиграл единоборство и пробил под ближнюю штангу (2:1).

Развязка наступила в компенсированное арбитром время. Рефери добавил 6 минут, и именно в этот отрезок был назначен пенальти в ворота украинцев. Баралья уверенно реализовал 11-метровый удар, установив итоговый счет (2:2).

Второй матч против сборной Италии состоится 19 февраля в 12:00.

Товарищеский матч

Италия U-18 – Украина U-18 – 2:2 (1:2)

Голы: Фольяро, 22, Баралья, 90+3 (пен) – Цымбалюк, 14, Люсин, 45+1

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Максим Цымбалюк, 14 мин

ГОЛ! 1:2. Павел Люсин, 45+1 мин

ГОЛ! 2:2. Баралья, 90+3 мин (пен)