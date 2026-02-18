Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой
Через неделю в Мадриде будет еще горячее
Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Предварительный раунд. Первый матч.
«Бенфика» – «Реал» Мадрид - 0:1
Гол: Винисиус, 50
Предупреждения: Престианни, 78, Судаков, 90+2 – Винисиус, 51, Мбаппе, 87
«Бенфика»: Трубин – Даль, Отаменди, Араужу, Дедич – Баррейру, Эурснес (Л. Кабрал, 80) – Шельдеруп (Судаков, 74), Р. Силва (Риос, 74), Престианни (Лукебакио, 81) – Павлидис.
«Реал» Мадрид: Куртуа – Каррерас (Карвахаль, 90+9), Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд – Камавинга (Питарч, 90+4), Чуамэни, Гюлер (Диас, 86), Вальверде – Винисиус, Мбаппе.
Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).
Стадион: «Да Луж» (Лиссабон, Португалия).
Удары (в створ) – 10 (3) : 16 (7)
Угловые – 3 : 6
Оффсайды – 1 : 1
Температура: 12°C
