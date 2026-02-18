Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой
Лига Чемпионов
Бенфика
17.02.2026 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 00:05 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:14
1459
8

Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой

Через неделю в Мадриде будет еще горячее

Реванш и расизм. Винисиус принес победу Реалу над Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Предварительный раунд. Первый матч.

«Бенфика» – «Реал» Мадрид - 0:1

Гол: Винисиус, 50

Предупреждения: Престианни, 78, Судаков, 90+2 – Винисиус, 51, Мбаппе, 87

«Бенфика»: Трубин – Даль, Отаменди, Араужу, Дедич – Баррейру, Эурснес (Л. Кабрал, 80) – Шельдеруп (Судаков, 74), Р. Силва (Риос, 74), Престианни (Лукебакио, 81) – Павлидис.

«Реал» Мадрид: Куртуа – Каррерас (Карвахаль, 90+9), Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд – Камавинга (Питарч, 90+4), Чуамэни, Гюлер (Диас, 86), Вальверде – Винисиус, Мбаппе.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).

Стадион: «Да Луж» (Лиссабон, Португалия).

Удары (в створ) – 10 (3) : 16 (7)
Угловые – 3 : 6
Оффсайды – 1 : 1

БЕНФИКА - РЕАЛ МАДРИД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Паша Мех
Мадрид с победой!!!
Вини ТОП!!!
🔥👏💪⚽
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
pas2012
Гол хороший, але провокатор ще той)
Ответить
+1
Денис Брегін
Чуда не начудили,все справедливо по грі.
Ответить
+1
Viktor Shuper
незважаючи на поразку, це був топовий матч від Трубіна. тащив практично все і взагалі дуже надійно відіграв. якби не він міг би бути розгром
Ответить
-1
Remark
Я б урегулював конфлікт дуже просто - дав би йому банан і сказав би «на перекуси і заспокойся».
Ответить
-2
Alehandro
На скільки Вінісіус талановитий, на стільки ж і гнилий...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
