Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бенфика
17.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 14:50 | Обновлено 17 февраля 2026, 14:52
279
0

Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву

17 февраля 2026, 14:50 | Обновлено 17 февраля 2026, 14:52
279
0
Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

17 февраля на Эштадиу да Луш пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бенфика встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне снова оказалась хуже Спортинга, хотя год назад выигрывала Кубок Лиги. После летней паузы к нему прибавили, уже на старте нового розыгрыша, и Суперкубок Португалии. Потом были победы и в Примейре, и в квалификации Лиги чемпионов, с Ниццей и Фенербахче. Но именно из-за провального поединка в еврокубка, безвольных 2:3 с Карабахом, наставника сняли.

Вполне возможно, что руководство проекта просто не могло избежать искушения вернуть в Лиссабон Моуринью - при том, что в августе его обыгрывали и таким образом увольняли в Стамбуле. В итоге во многом Жозе разочаровал: Судаков и компания с ним проигрывали в кубках и идут третьими в Примейре. Да и в Лиге чемпионов невероятно повезло. После поражений уже при Особенном от Челси, Ньюкасла и Байера мало кто верил в успех. Более того, победы над Аяксом и Наполи чуть ли не были нивелированы 0:2 с Ювентусом, нужно было не просто побеждать Реал, но в два гола. И все закончилось голом Трубина на 90+, оформивший 4:2.

Реал Мадрид

Клуб уже признавал устами Переса, что прощание с Анчелотти было ошибкой. Но все равно когда год назад в Лиге чемпионов уступили Арсеналу, а потом на внутренней арене все турниры приносили поражения Барселоне, с Карло снова попрощались под благовидным предлогом. А в январе расстались и с его преемником, Хаби Алонсо, и поводом к этому стало новое поражение каталонцам, на этот раз в кубке.

Нынешний тренер, Арбелоа, в дебютном же поединке провалился, проиграв в кубке Альбасете. Да и получать 2:4 в Лиссабоне тоже явно не планировали в январе. Впрочем, остальные матчи при Альваро были проиграны, и в Примере, по крайней мере, интрига более чем просто жива.

Статистика личных встреч

После долгой паузы клубы сыграли впервые на официальном уровне в конце января.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.20 для Бенфики и 2.31 для Реала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут реванша от гостей. Но у обеих сторон оборона отнюдь не идеальная - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
17 февраля 2026 -
22:00
Реал Мадрид
Тотал больше 3.0 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат
Футбол | 17 февраля 2026, 12:59 1
Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат
Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат

Олег Федор пока остался в львовской команде

Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16 февраля 2026, 16:43 35
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко

Александр в этом сезоне уже не сыграет

Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Футбол | 17.02.2026, 08:44
Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17.02.2026, 08:50
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем