17 февраля на Эштадиу да Луш пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бенфика встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне снова оказалась хуже Спортинга, хотя год назад выигрывала Кубок Лиги. После летней паузы к нему прибавили, уже на старте нового розыгрыша, и Суперкубок Португалии. Потом были победы и в Примейре, и в квалификации Лиги чемпионов, с Ниццей и Фенербахче. Но именно из-за провального поединка в еврокубка, безвольных 2:3 с Карабахом, наставника сняли.

Вполне возможно, что руководство проекта просто не могло избежать искушения вернуть в Лиссабон Моуринью - при том, что в августе его обыгрывали и таким образом увольняли в Стамбуле. В итоге во многом Жозе разочаровал: Судаков и компания с ним проигрывали в кубках и идут третьими в Примейре. Да и в Лиге чемпионов невероятно повезло. После поражений уже при Особенном от Челси, Ньюкасла и Байера мало кто верил в успех. Более того, победы над Аяксом и Наполи чуть ли не были нивелированы 0:2 с Ювентусом, нужно было не просто побеждать Реал, но в два гола. И все закончилось голом Трубина на 90+, оформивший 4:2.

Реал Мадрид

Клуб уже признавал устами Переса, что прощание с Анчелотти было ошибкой. Но все равно когда год назад в Лиге чемпионов уступили Арсеналу, а потом на внутренней арене все турниры приносили поражения Барселоне, с Карло снова попрощались под благовидным предлогом. А в январе расстались и с его преемником, Хаби Алонсо, и поводом к этому стало новое поражение каталонцам, на этот раз в кубке.

Нынешний тренер, Арбелоа, в дебютном же поединке провалился, проиграв в кубке Альбасете. Да и получать 2:4 в Лиссабоне тоже явно не планировали в январе. Впрочем, остальные матчи при Альваро были проиграны, и в Примере, по крайней мере, интрига более чем просто жива.

Статистика личных встреч

После долгой паузы клубы сыграли впервые на официальном уровне в конце января.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.20 для Бенфики и 2.31 для Реала.

Букмекерские конторы ждут реванша от гостей. Но у обеих сторон оборона отнюдь не идеальная - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,80).