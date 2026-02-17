Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Бенфика
17.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 21:27 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:43
112
0

Бенфика – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф Лиги конференций

17 февраля 2026, 21:27 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:43
112
0
Бенфика – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Предварительный раунд. Первый матч.

«Бенфика» – «Реал» Мадрид - 0:0

«Бенфика»: Трубин – Даль, Отаменди, Араужу, Дедич – Баррейру, Эурснес – Шельдеруп, Р. Силва, Престианни – Павлидис.

Запасные: Феррейра, А. Силва, Барренечеа, Бах, Брума, Иванович, Судаков, Лукебакио, Л. Кабрал, М. Силва, Риос, А. Кабрал.

«Реал» Мадрид: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд – Камавинга, Чуамэни, Гюллер, Вальверде – Винисиус, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Карвахаль, Алаба, Г. Гарсия, Себальос, Ф. Гарсия, Диас, Менди, Сестеро, Мастантуоно, Мартинес, Питарч.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).

Стадион: «Луи II» (Монако, Франция).

Во вторник, 17-го февраля, состоится первый поединок предварительного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и «Реал» Мадрид. Матч пройдет в Монако на поле стадиона «Луи II», начало в 22:00.

На этот раз навряд ли Анатолий Трубин побежит на последних секундах в чужую штрафную, так как будет еще один матч впереди. А команда Альваро Арбелоа тем временем готова брать реванш, так как не хотела получить еще два матча в своем и без того непростом календаре.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.20 для Бенфики и 2.31 для Реала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Реал» Мадрид, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
17 февраля 2026 -
22:00
Реал Мадрид
Тотал больше 3.0 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
7 голів и красная карточка. Галатасарай разгромил Ювентус в Лиге чемпионов
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17 февраля 2026, 09:45 0
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом

Матч между «Динамо» и «Рухом» в рамках Национальной лиги U19 перенесен

Левченко: «Я шокирован, больно. Это удар для всего украинского футбола»
Футбол | 17 февраля 2026, 18:31 1
Левченко: «Я шокирован, больно. Это удар для всего украинского футбола»
Левченко: «Я шокирован, больно. Это удар для всего украинского футбола»

Экс-игрок сборной Украины – про травму Алекснадра Зинченко

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17.02.2026, 16:10
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17.02.2026, 08:11
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 13
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем