Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Предварительный раунд. Первый матч.

«Бенфика» – «Реал» Мадрид - 0:0

«Бенфика»: Трубин – Даль, Отаменди, Араужу, Дедич – Баррейру, Эурснес – Шельдеруп, Р. Силва, Престианни – Павлидис.

Запасные: Феррейра, А. Силва, Барренечеа, Бах, Брума, Иванович, Судаков, Лукебакио, Л. Кабрал, М. Силва, Риос, А. Кабрал.

«Реал» Мадрид: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд – Камавинга, Чуамэни, Гюллер, Вальверде – Винисиус, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Карвахаль, Алаба, Г. Гарсия, Себальос, Ф. Гарсия, Диас, Менди, Сестеро, Мастантуоно, Мартинес, Питарч.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).

Стадион: «Луи II» (Монако, Франция).

Во вторник, 17-го февраля, состоится первый поединок предварительного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и «Реал» Мадрид. Матч пройдет в Монако на поле стадиона «Луи II», начало в 22:00.

На этот раз навряд ли Анатолий Трубин побежит на последних секундах в чужую штрафную, так как будет еще один матч впереди. А команда Альваро Арбелоа тем временем готова брать реванш, так как не хотела получить еще два матча в своем и без того непростом календаре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Реал» Мадрид, за которой можно следить в украинской версии сайта.