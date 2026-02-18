Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Реал – 0:1. Шедевр и скандал имени Винисиуса. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Бенфика
17.02.2026 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 00:29 |
2115
0

Бенфика – Реал – 0:1. Шедевр и скандал имени Винисиуса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

18 февраля 2026, 00:29 |
2115
0
Бенфика – Реал – 0:1. Шедевр и скандал имени Винисиуса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который поразил ворота соперников в девятку (ассист у Килиана Мбаппе). После гола Вини скандально отпраздновал возле углового, получил желтую карточку, а Джанлука Престианни назвал бразильца «обезьяной».

На 85-й рефери удалил с бровки поля наставника Бенфики Жозе Моуриньо за излишние эмоции и нецензурную лексику.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в старте орлов. Еще один представитель Украины в составе португальского коллектива Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин остался в резерве королевского клуба. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч, 17 февраля

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:1

Гол: Винисус Жуниор, 50

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Винисус Жуниор, 50 мин.

События матча

85’
Жозе Моуринью (Бенфика) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Килиан Мбаппе.
По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Андрей Лунин Винисиус Жуниор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17 февраля 2026, 09:16 4
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»

«Жирона» сенсационно одолела «Барселону»

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Футбол | 17.02.2026, 22:22
Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17.02.2026, 16:10
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 14
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 49
Олимпийские игры
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем