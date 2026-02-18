Бенфика – Реал – 0:1. Шедевр и скандал имени Винисиуса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
17 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который поразил ворота соперников в девятку (ассист у Килиана Мбаппе). После гола Вини скандально отпраздновал возле углового, получил желтую карточку, а Джанлука Престианни назвал бразильца «обезьяной».
На 85-й рефери удалил с бровки поля наставника Бенфики Жозе Моуриньо за излишние эмоции и нецензурную лексику.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в старте орлов. Еще один представитель Украины в составе португальского коллектива Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин остался в резерве королевского клуба. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Первый матч, 17 февраля
Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:1
Гол: Винисус Жуниор, 50
ГОЛ! 0:1 Винисус Жуниор, 50 мин.
События матча
