17 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который поразил ворота соперников в девятку (ассист у Килиана Мбаппе). После гола Вини скандально отпраздновал возле углового, получил желтую карточку, а Джанлука Престианни назвал бразильца «обезьяной».

На 85-й рефери удалил с бровки поля наставника Бенфики Жозе Моуриньо за излишние эмоции и нецензурную лексику.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в старте орлов. Еще один представитель Украины в составе португальского коллектива Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин остался в резерве королевского клуба. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч, 17 февраля

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:1

Гол: Винисус Жуниор, 50

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Винисус Жуниор, 50 мин.