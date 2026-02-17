ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед
Вини сделал счет 1:0 в пользу сливочных в первом матче 1/16 финала ЛЧ против Бенфики
Бразильский звездный форвард Винисиус Жуниор оформил супергол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.
Винисиус вывел мадридский Реал вперед на 50-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.
Вини получил мяч после передачи от Килиан Мбаппе, сместился чуть в центр штрафной площади и красиво пробил в девятку ворот соперников.
Для бразильца этот гол стал вторым в текущем сезоне ЛЧ. В его активе также шесть голевых передач.
