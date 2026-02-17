Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:43
1208
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед

Вини сделал счет 1:0 в пользу сливочных в первом матче 1/16 финала ЛЧ против Бенфики

17 февраля 2026, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:43
1208
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский звездный форвард Винисиус Жуниор оформил супергол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Винисиус вывел мадридский Реал вперед на 50-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вини получил мяч после передачи от Килиан Мбаппе, сместился чуть в центр штрафной площади и красиво пробил в девятку ворот соперников.

Для бразильца этот гол стал вторым в текущем сезоне ЛЧ. В его активе также шесть голевых передач.

❗️ ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Винисиус Жуниор Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 09:53 4
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ

Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17 февраля 2026, 22:29 0
Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Футбол | 17.02.2026, 09:48
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17.02.2026, 09:16
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17.02.2026, 16:10
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 14
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 3
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем