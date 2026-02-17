Бразильский звездный форвард Винисиус Жуниор оформил супергол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Винисиус вывел мадридский Реал вперед на 50-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вини получил мяч после передачи от Килиан Мбаппе, сместился чуть в центр штрафной площади и красиво пробил в девятку ворот соперников.

Для бразильца этот гол стал вторым в текущем сезоне ЛЧ. В его активе также шесть голевых передач.

❗️ ВИДЕО. Винисиус Жуниор положил шедевр в ворота Трубина и вывел Реал вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine