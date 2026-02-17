7 голов и красная карточка. Галатасарай разгромил Ювентус в Лиге чемпионов

Во вторник, 17 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ювентусом».

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и завершилась со счетом 5:2.

Хозяева открыли счет в игре на 15-й минуте, когда Сара точно пробил в угол ворот с линии штрафной площадки.

Уже через минуту, удачно сыграв на добивании, счет сравнял Копмейнерс, а на 32-й минуте нидерландец вывел туринцев вперед, пробив в ближнюю «девятку» с линии штрафной.

Во втором тайме Ланг быстро сравнял счет, сыграв на добивании после сейва Ди Грегорио.

На 60-й минуте Дэвис замкнул подачу со штрафного от Сары и вывел «львов» вперед, а через семь минут Кабаль получил вторую желтую и оставил «Ювентус» в меньшинстве.

В большинстве «Галатасарай» забил еще дважды. Ланг воспользовался потерей Келли в своем штрафном и оформил дубль, а Бое точно пробил с острого угла.

Матч-ответ в Турине запланирован на 25 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч, 17 февраля

Галатасарай – Ювентус – 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Боэ, 86 – Копмейнерс, 16, 32.

Красная карточка: Кабаль, 67

Стартовые составы:

Ювентус: Ди Грегорио – Калюлю, Бремер (Гатти, 34), Келли, Камбьясо (Кабаль, 46), Тюрам (Миретти, 80), Локателли, Копмайнерс, Консейсау (Костич, 70), Йылдыз (Опенда, 81), Маккени.

Галатасарай: Чакир – Шаллай, Санчес, Бардакчи (Синго, 77), Якобс (Эльмали, 83), Торрейра, Сара, Йылмаз (Икарди, 77), Акгюн (Сане, 70), Ланг (Бое, 83), Осимхен.