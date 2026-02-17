Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 7 голов и красная карточка. Галатасарай разгромил Ювентус в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Галатасарай
17.02.2026 19:45 – FT 5 : 2
Ювентус
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 17 февраля 2026, 22:18
2065
9

В Стамбуле состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ювентусом».

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и завершилась со счетом 5:2.

Хозяева открыли счет в игре на 15-й минуте, когда Сара точно пробил в угол ворот с линии штрафной площадки.

Хозяева открыли счет в игре на 15-й минуте, когда Сара точно пробил в угол ворот с линии штрафной площадки.

Уже через минуту, удачно сыграв на добивании, счет сравнял Копмейнерс, а на 32-й минуте нидерландец вывел туринцев вперед, пробив в ближнюю «девятку» с линии штрафной.

Во втором тайме Ланг быстро сравнял счет, сыграв на добивании после сейва Ди Грегорио.

На 60-й минуте Дэвис замкнул подачу со штрафного от Сары и вывел «львов» вперед, а через семь минут Кабаль получил вторую желтую и оставил «Ювентус» в меньшинстве.

В большинстве «Галатасарай» забил еще дважды. Ланг воспользовался потерей Келли в своем штрафном и оформил дубль, а Бое точно пробил с острого угла.

Матч-ответ в Турине запланирован на 25 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч, 17 февраля

Галатасарай – Ювентус – 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Боэ, 86 – Копмейнерс, 16, 32.

Красная карточка: Кабаль, 67

Стартовые составы:

Ювентус: Ди Грегорио – Калюлю, Бремер (Гатти, 34), Келли, Камбьясо (Кабаль, 46), Тюрам (Миретти, 80), Локателли, Копмайнерс, Консейсау (Костич, 70), Йылдыз (Опенда, 81), Маккени.

Галатасарай: Чакир – Шаллай, Санчес, Бардакчи (Синго, 77), Якобс (Эльмали, 83), Торрейра, Сара, Йылмаз (Икарди, 77), Акгюн (Сане, 70), Ланг (Бое, 83), Осимхен.

Тен Копмейнерс Галатасарай Ювентус Лига чемпионов Ноа Ланг Давинсон Санчес Саша Боэ Хуан Кабаль
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Sheva19
Щось якась хрень почалася
Ответить
+2
Remark
Оце Галя дала!
Чи тут навпаки вийшло? 
Ответить
+2
Андрій Заліщук
А ще рік назад Динамо з ними 3-3 зіграло в Стамбулі, а тут Юве обкакався на рівному місці!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
Щось Юве зовсім здувся😞 С таким рахунком якимось там"сараям" програвати😒
Ответить
0
pol-55
Чому той Д.Леві списав Санчеса,колумбієць і в Тотемі частенько як для захисника забивав при стандартах,Сане притащив мяч блище до штрафної при 4му і 5му голі(це про тих гравців за якими я колись уважно спостерігав) а взагалі розгром заслужений.  
Ответить
-1
New Zelander
Охреніти можна. 
Ответить
-5
AK.228
Ого👏👏
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
