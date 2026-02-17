17 февраля турецкий Галатасарай разобрался с туринским Ювентусом в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе Галатасарая голы забили Габриэл Сара, Ноа Ланг (дубль), Давинсон Санчес и Саша Боэ. У гостей дважды в первом тайме отличился Тен Копмейнерс.

Ювентус доигрывал матч вдесятером – на 67-й минуте с поля был удален Хуан Кабаль (вторая желтая).

Ответная игра состоится 25 февраля в Турине и начнется в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 17 февраля

Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия) – 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Боэ, 86 – Копмейнерс, 16, 32

Удаление: Кабаль, 67 (Ювентус)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Сара, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Копмейнерс, 16 мин.

ГОЛ! 1:2 Копмейнерс, 32 мин.

ГОЛ! 2:2 Ланг, 49 мин.

ГОЛ! 3:2 Санчес, 60 мин.

ГОЛ! 4:2 Ланг, 75 мин.

ГОЛ! 5:2 Боэ, 86 мин.